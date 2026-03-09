WBC カナダ vs パナマ 2026年3月9日（月） 試合結果
開催：2026.3.9
会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム
結果：[カナダ] 3 - 4 [パナマ]
WBCの試合が9日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでカナダとパナマが対戦した。
カナダの先発投手はＪ・タイヨン、対するパナマの先発投手はＪ・バリアで試合は開始した。
2回裏、6番 Ａ・トロ 5球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでカナダ得点 CAN 1-0 PAN
4回表、7番 Ｌ・カスティーヨ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパナマ得点 CAN 1-1 PAN
4回裏、9番 Ｄ・クラーク 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CAN 2-1 PAN
6回表、9番 Ｒ・テハダ 6球目を打ってショートへのタイムリー内野安打でパナマ得点 CAN 2-3 PAN、1番 Ｅ・ブラッドフィールドＪｒ． 4球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでパナマ得点 CAN 2-4 PAN
8回裏、8番 Ｏ・ケイシー 2球目を打ってセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットでカナダ得点 CAN 3-4 PAN
試合は3対4でパナマの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパナマのＭ・シエンフエゴスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカナダのＪ・パクストンで、ここまで0勝1敗0S。パナマのＤ・アグラサルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-09 13:14:11 更新