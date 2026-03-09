開催：2026.3.9

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[カナダ] 3 - 4 [パナマ]

WBCの試合が9日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでカナダとパナマが対戦した。

カナダの先発投手はＪ・タイヨン、対するパナマの先発投手はＪ・バリアで試合は開始した。

2回裏、6番 Ａ・トロ 5球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでカナダ得点 CAN 1-0 PAN

4回表、7番 Ｌ・カスティーヨ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパナマ得点 CAN 1-1 PAN

4回裏、9番 Ｄ・クラーク 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CAN 2-1 PAN

6回表、9番 Ｒ・テハダ 6球目を打ってショートへのタイムリー内野安打でパナマ得点 CAN 2-3 PAN、1番 Ｅ・ブラッドフィールドＪｒ． 4球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでパナマ得点 CAN 2-4 PAN

8回裏、8番 Ｏ・ケイシー 2球目を打ってセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットでカナダ得点 CAN 3-4 PAN

試合は3対4でパナマの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパナマのＭ・シエンフエゴスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカナダのＪ・パクストンで、ここまで0勝1敗0S。パナマのＤ・アグラサルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-09 13:14:11 更新