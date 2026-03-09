【WBC】4大会連続の敗退危機　日本にも台湾にも勝てない韓国野球の「冷酷な現実」

韓国がWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）4大会連続1次ラウンド敗退の危機に直面している。

【関連】「ありがとう日本！」侍ジャパン勝利、“宿敵”韓国が異例の感謝

3月8日の台湾戦で4-5と敗れた韓国は、1勝2敗で本日（3月9日）のオーストラリアとの1次ラウンド最終戦を迎える。奇跡の準々決勝進出には、オーストラリア戦の「スコア」が重要となる。

韓国がオーストラリアに勝利すると、台湾、オーストラリアとともに3カ国が「2勝2敗」で並ぶ。この場合、当該3チーム間の直接対決の成績、失点率（失点÷守備アウト数）、自責点率（自責点÷守備アウト数）、チーム打率、抽選の順で順位が決まる。韓国が準々決勝へ進むためには、オーストラリアに「5得点以上」かつ「2失点以内」で勝利しなければならない。

これが韓国野球の現実だ。日本は大谷翔平、鈴木誠也、山本由伸などメジャーリーグの舞台でも認められた選手たちが多くそろっている。戦力面では確実に韓国より一枚上手だ。日本はWBCで最多3回の優勝を誇る国であり、今大会もまた強力な優勝候補だ。

韓国は優勝とまではいかなくとも、1次ラウンド通過は狙っていた。これまで3大会連続で1次ラウンド敗退という苦杯をなめてきたからだ。

だからこそ、台湾戦は重要だった。チェコとの初戦を制した韓国は、オーストラリアと台湾にも勝利し、日本に次ぐプール2位で1次ラウンドを通過する青写真を描いていた。

日本とは中盤まで接戦を繰り広げ、6-8で敗れた。大会直前には阪神タイガース、オリックス・バファローズとの強化試合を通じて、打線が強力であることを示した。チェコ戦でも計4本塁打など爆発し、日本の投手陣も苦しめた。しかし、台湾相手に打線が振るわなかった。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

韓国は近年の国際大会において、台湾相手に2勝5敗と大きく負け越している。

まず、2018年ジャカルタ・アジア大会の予選ラウンドでは、社会人野球選手も含まれた台湾相手に1-2で敗れた。2019年プレミア12では0-7で敗れ、2023年杭州アジア大会の予選ラウンドでも0-4とし、台湾戦3連敗に陥った。ただ、同大会決勝で台湾を2-0で下し、2023年アジアプロ野球チャンピオンシップでは6-1で勝利した。

しかし、2024年プレミア12で3-6と敗れると、今回の4-5の敗北も含め、韓国は再び台湾戦2連敗を喫した。何より、最強メンバーが臨むWBCにおいて初の敗北を喫した。

韓国は過去のWBCにおいて、台湾に2006年大会では2-0、2009年大会で9-0と勝利。2013年大会では3-2、2017年大会では11-8で勝利した。しかし、今大会を含めた最近の国際大会において、韓国は台湾に対して強みを見せられずにいる。

日本にも負け、台湾にも負けた。例えキム・ハソン（アトランタ・ブレーブス）、ソン・ソンムン（サンディエゴ・パドレス）ら期待された打者が負傷で外れたとはいえ、メジャーリーグでプレーする韓国系アメリカ人選手を迎え入れ、イ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）、キム・ヘソン（ロサンゼルス・ドジャース）などの主力もそろっていた。

リュ・ジヒョン監督率いる韓国がオーストラリア相手に5得点以上を奪い、2失点以下に抑え、劇的な1次ラウンド突破を果たせるかを見守りたい。

（記事提供＝OSEN）