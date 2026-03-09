9日13時現在の日経平均株価は前週末比3747.45円（-6.74％）安の5万1873.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は99、値下がりは1478、変わらずは13と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は899.82円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が364円、ＳＢＧ <9984>が352.97円、ファストリ <9983>が251.9円、フジクラ <5803>が107.96円と続いている。



プラス寄与度トップはローム <6963>で、日経平均を5.78円押し上げている。次いでＩＮＰＥＸ <1605>が2.11円、ＺＯＺＯ <3092>が1.45円、サイバー <4751>が0.87円、ＪＲ東日本 <9020>が0.83円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は鉱業の1業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、電気機器、証券・商品、化学と並ぶ。



※13時0分10秒時点



株探ニュース

