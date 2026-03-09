佐藤健、リスナーの悩みに親身に寄り添う 「綾鷹」新CMシリーズに出演
俳優の佐藤健が出演するコカ・コーラの緑茶ブランド「綾鷹」の新CM『お茶、しょっか。オフィス』が、16日より放送される。佐藤は新たなブランドアンバサダーとして出演。「HITOIKI STUDIO」というラジオブースを舞台に、佐藤がリスナーの気持ちにそっと寄り添う新CMシリーズとなる。
新CMシリーズ第1弾『お茶、しょっか。オフィス』では、「HITOIKISTUDIO」を舞台に、日常において心をざわつかせる雑音に対して、やさしく前向きに寄り添う。ラジオブースのような空間で佐藤がパーソナリティーとして、リスナーの悩む様子にやさしく寄り添うストーリーを描く。周囲の雑音を完全に除去することはできないけれど、「綾鷹」を飲んで一息つき、そんな雑音ともうまく向き合いながら「自分のリズムでいこう」と背中を押す、佐藤の表情や言葉にも注目だ。
大自然に囲まれたラジオブース、「HITOIKI STUDIO」でパーソナリティーを務める佐藤の元には今日も便りが届く。「周囲にうまくなじめない」と感じている男性に対し、佐藤は「変わらないでいいよ。自然体のあなたがきっと一番だと思うな」と親身に寄り添い、自分のリズムで生きる大切さを説く。ついつい無理して頑張ってしまいがちな毎日に、一瞬でも心を落ち着ける時間を持ってほしい。そんな想いで、最後は「お茶しよっか」と淹れたて1杯目のような味わいの「綾鷹」で一息つくことを提案し、晴れやかな表情で2人が「綾鷹」を飲む。日々頑張る人たちへ向けた佐藤のあたたかいメッセージを届ける。
