女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第112話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

松野トキ（郄石あかり）と勘太と家族になるため、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決心。2人が籍を入れるためには、松江市役所で手続きを行うことが必要になる。トキとヘブンは両親を連れ、熊本から久しぶりに松江を訪れる。それは、錦織友一（吉沢亮）との再会を意味していた。一行はまず、宿を取りに懐かしの花田旅館に向かう。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

「花田旅館」の登場は第17週（1月26〜30日）以来6週ぶり。花田平太（生瀬勝久）花田ツル（池谷のぶえ）ウメ（野内まる）はどうしているのか。