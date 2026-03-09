女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）は、今季初戦の米ツアー「ブルーベイＬＰＧＡ」（５〜８日、中国・海南島のブルーベイＧＣ＝パー７２）で通算７オーバーの５０位で終えた。

２５位から出た最終日（８日）は上位進出を目指したが、２バーディー、５ボギー、３ダブルボギーの８１と崩れてしまい、今季初戦は苦しい締めくくりとなってしまった。

今後の米ツアーは米本土開催が本格スタートする。渋野の次戦は「ファウンダーズカップ」（１９日開幕、カリフォルニア州）の予定となっている中、当面の目標は今季メジャー初戦「シェブロン選手権」（４月２３日開幕、テキサス州）への出場だ。

すでに２０１９年「ＡＩＧ全英女子オープン」優勝による５年のメジャー出場資格は切れており、昨季はポイントランク８０位以内のシード圏内も逃した。いまのところ今季のポイントランキング上位のカテゴリーでの滑り込みを目指すしかない。

ただ今季初戦ではわずかしかポイントを稼げずポイントランクは１０３位。最終予選会経由の今季は、現段階では安定した出場が見込めず、「フォード選手権」（２６日開幕、アリゾナ州）は日本時間９日時点でウエーティング７番手。「アラムコ選手権」（４月２日開幕、ネバダ州）は、２９番手と参戦は難しい状況だ。

続く「ＪＭイーグルＬＡ選手権」（４月１６日開幕、カリフォルニア州）は出場できる見通し。となると、残るチャンスは２試合だけとなる可能性もある。まずは「ファウンダーズカップ」の上位フィニッシュでメジャー初戦への出場にメドをつけたいところだ。