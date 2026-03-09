Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。

現在、量子ドットによる高色域ディスプレイとGoogle TV搭載で、コストパフォーマンス抜群のXiaomi（シャオミ）の4Kテレビ「TV A Pro 43 2026」がお得に登場しています。

QLED×4Kの高画質。量子ドットで色鮮やかなXiaomiの「TV A Pro 43 2026」が25％オフの最安値に！

43インチ4KのQLEDテレビが2万円台という、ちょっと驚きの価格。Xiaomi（シャオミ）の「TV A Pro 43 2026」は、量子ドットによる高色域ディスプレイとGoogle TV搭載で、動画視聴やスマート機能までしっかりカバー。しかも、25％オフの最安値で販売中と見逃せません。

本製品は、43インチの4K（3840×2160）QLEDディスプレイを採用したスマートテレビ。量子ドット技術により、DCI-P3カバー率94％の広色域を実現し、映画やドラマ、スポーツの映像を鮮やかに映し出します。

さらに約10億7000万色表示に対応し、HDR10+やHLGなどのHDR規格もサポート。光と影のディテールやコントラストが強化された4K体験を提供し、動きの速い映像も滑らかに楽しめます。

ベゼルの細いフルスクリーンデザインも特長で、映像への没入感を高めてくれるのもポイント。リビングでもデスク横でも置きやすい43インチサイズなのも魅力です。

Google TV搭載で動画もスマート操作

OSにはGoogle TVを採用。YouTubeやNetflixなどのストリーミングサービスをはじめ、Google Playのアプリも利用できます。

さらにGoogleアシスタントによる音声操作に対応し、映画検索やアプリ起動、スマートホーム機器の操作も音声で可能。スマートフォンから映像を飛ばせるGoogle Castや、Apple AirPlayにも対応しているので、スマホの動画や写真を大画面で楽しめます。

43インチ4K・QLEDディスプレイ、Google TV搭載というスペックを備えながら、セールで2万円台という圧倒的コスパの「TV A Pro 43 2026」。動画視聴用のスマートテレビや、サブテレビを探している人にはかなり有力な選択肢です。

なお、上記の表示価格は2026年3月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

