Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。
現在、量子ドットによる高色域ディスプレイとGoogle TV搭載で、コストパフォーマンス抜群のXiaomi（シャオミ）の4Kテレビ「TV A Pro 43 2026」がお得に登場しています。
QLED×4Kの高画質。量子ドットで色鮮やかなXiaomiの「TV A Pro 43 2026」が25％オフの最安値に！
43インチ4KのQLEDテレビが2万円台という、ちょっと驚きの価格。Xiaomi（シャオミ）の「TV A Pro 43 2026」は、量子ドットによる高色域ディスプレイとGoogle TV搭載で、動画視聴やスマート機能までしっかりカバー。しかも、25％オフの最安値で販売中と見逃せません。
本製品は、43インチの4K（3840×2160）QLEDディスプレイを採用したスマートテレビ。量子ドット技術により、DCI-P3カバー率94％の広色域を実現し、映画やドラマ、スポーツの映像を鮮やかに映し出します。
さらに約10億7000万色表示に対応し、HDR10+やHLGなどのHDR規格もサポート。光と影のディテールやコントラストが強化された4K体験を提供し、動きの速い映像も滑らかに楽しめます。
ベゼルの細いフルスクリーンデザインも特長で、映像への没入感を高めてくれるのもポイント。リビングでもデスク横でも置きやすい43インチサイズなのも魅力です。
Google TV搭載で動画もスマート操作
OSにはGoogle TVを採用。YouTubeやNetflixなどのストリーミングサービスをはじめ、Google Playのアプリも利用できます。
さらにGoogleアシスタントによる音声操作に対応し、映画検索やアプリ起動、スマートホーム機器の操作も音声で可能。スマートフォンから映像を飛ばせるGoogle Castや、Apple AirPlayにも対応しているので、スマホの動画や写真を大画面で楽しめます。
43インチ4K・QLEDディスプレイ、Google TV搭載というスペックを備えながら、セールで2万円台という圧倒的コスパの「TV A Pro 43 2026」。動画視聴用のスマートテレビや、サブテレビを探している人にはかなり有力な選択肢です。
なお、上記の表示価格は2026年3月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
