¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¿¥é¥½¥ï»á¤¬¥í¥·¥¢Àª¤Î¹ñºÝÂç²ñÉüµ¢¤òÀë¸À¡Ö£±¿Í¤º¤Ä½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡¥í¥·¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î½ÅÄÃ¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥¿¥é¥½¥ï»á¤¬¡¢Æ±¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤òÍèµ¨¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤È°ìÊýÅª¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¸ÞÎØ¤Î¤ß¤ÎÆÃÎã¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¿¥é¥½¥ï»á¤¬¶¯µ¤¤Ê¼çÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤Ï¡Ö¥½Ï¢¤ÎÌ¾»ØÆ³¼Ô¡¢¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥¿¥é¥½¥ï»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬£²£°£²£¶¡½£²£·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¹ñºÝÉñÂæ¤Ë´°Á´Éüµ¢¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¹ñºÝÉñÂæ¤ËÉüµ¢¤·¡¢¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¿¥é¥½¥ï»á¤Ï¤³¤¦Ç®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡Ö£´Ç¯´Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥·¥Ë¥¢¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¹ñºÝÂç²ñ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀª¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££±¿Í¤º¤Ä½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤Èº£²ó¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¼ïÌÜ¤Ë£±¿Í¤º¤Ä¥í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï£´Ç¯´Ö¤òµÙ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î£´Ç¯´Ö¤âÈñ¤ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥é¥½¥ï»á¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¸À¤Ç¤¤ëº¬µò¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤ä³Æ¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
