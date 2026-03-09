WBC1次ラウンド・プールC

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本―オーストラリア（豪州）戦が行われ、「侍ジャパン」が4-3で勝利した。1点を追う7回、「4番・左翼」の吉田正尚外野手（レッドソックス）が逆転2ラン。日本が敗れれば自国の1次ラウンド敗退が決まる韓国の実況アナウンサーが歓喜の声を響かせていた。

7回2死一塁、内角低めのボール球をすくいあげると、打った瞬間それとわかる一撃が右翼席へ着弾。東京ドームは割れんばかりの歓声が沸き起こった。

韓国のスポーツ専門局「MBCスポーツプラス」の実況アナ、ハン・ミョンジェ氏も思わず声を弾ませた。

吉田の打球を見つめながら「お？ うわああああ……見送っています。飛んで行きました！逆転2ラン！ヨシダマサタカ」と絶叫。「我々にも希望を与えてくれる吉田の逆転ホームランです！」と、崇めるように声を響かせていた。

そのまま日本は4-3で逆転勝ち。韓国は9日、豪州戦にすべてをかけて戦う。



（THE ANSWER編集部）