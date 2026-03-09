【ユニクロ × JWA】の新作ヤバーーッ♡ 今回もバズりそうな「最旬アイテム」

シーズンごとに注目を集める【ユニクロ】のコラボ。今季も【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】とのコラボアイテムが登場しています。編集部では、そのラインナップの中から、バズりそうなアイテムをリサーチ。今回はシンプルなのにサマになるアイテムをピックアップしました。春コーデに取り入れてコーデの鮮度アップを狙ってみて。

大人の春カジュアルに取り入れたいハーフジップ

【ユニクロ 】「スウェットハーフジップシャツ」\3,990（税込）

カジュアルなスウェットを、端正な襟付きデザインのハーフジップに落としこんだ一枚。裾のドローコードでシルエットを変えたり、襟元のジップの開き具合で印象を変えたりと着こなしのアレンジが楽しめます。シャツやボーダートップスなどを仕込んでレイヤードコーデにも重宝しそうです。

本格派のカーゴパンツ

【ユニクロ 】「カーゴパンツ」\4,990（税込）

ワイドストレートシルエットのカーゴパンツ。「ウォッシュ感のあるコットン100%素材」（公式サイトより）を使用した本格的な風合いが魅力です。立体的なポケットがアクセントになり、シンプルなシャツ合わせでもサマ見えが狙えます。タウンユースからレジャーシーンまで、幅広くヘビロテできそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M