女優の見上愛が９日、都内でヒロインを演じるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」第１週試写会見に出席した。

明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和（ちか）さんと鈴木雅さんをモチーフにした物語。 今作は上坂樹里とのダブル主人公として物語が展開。見上は元家老の家の長女として生まれた主人公の一ノ瀬りんを演じる。

３０日の放送開始まで３週間を切り、見上は「改めて映像を見て身が引き締まる。これから先どのように人生を歩んでいくのか、大事な第１週、第２週になるので、見逃さずに見てほしい」と願った。撮影を開始してから半年経過しているといい、「（今は）役としてセリフをしゃべっている時間の方が長い。客観的に見るのが難しくなっている。どうしても（一ノ瀬）りんとして見てしまう」と演じているからこその視点も明かした。

りんは行動力のある女性として描かれるが「すごくまっすぐ、のびのびと育っている」と役についての印象を告白。「感情の揺れ動きがすごくて、実際に芝居をする中でも（感情の揺れ動きを）繊細に受け取っている」と演じる中での意識している点も語った。

長年続いてきた連続テレビ小説について「１日が始まる時間に１５分という普通のドラマにしては短い時間かもしれないですが、そこに物語が必要だっていう風に、多くの人が感じているからこそ続いていると思う」と分析。歴史をつないでいく一員として「バトンタッチ式というものがあるぐらい、色んな人につながっていっているものなので、自分もそのバトンを受け取るだけじゃなくて、次に渡せるように最後まで気を抜かずに物語を作っていきたい」と気を引き締めた。

ダブル主演は、三倉茉奈と三倉佳奈が主演した０８年後期の「だんだん」以来となる。