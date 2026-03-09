「ホロライブ」ロゴ

写真拡大

　ホロライブプロダクションは9日、公式Xを通じて、hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー「虎金妃笑虎」が活動休止すると発表した。

【画像】ホロライププロダクション「虎金妃笑虎」の活動休止を発表【全文】

　「以前より活動を調整しておりましたが、適応障害と医師による診断がされたと報告がございました」とし、「それを受けて本人と相談し、回復に向けて活動休止することが最善であると判断いたしました」と説明。

　「回復に専念できるよう運営もサポートに尽力して参りますので、活動復帰まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

　その上で「なお、本件に関して『虎金妃笑虎』本人や他の所属メンバーへ問い合わせる行為は、お控えいただけますようお願い申し上げます」とした。

　虎金妃笑虎は、FLOW GLOWのお笑い担当として活動。YouTubeチャンネル登録者数は60.6万人（3月9日現在）。