「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



滝沢秀一さんは、「香水の捨て方です。液体が入ったままびん資源に出される方がいますが、液体は回収しないので、いらない布等に染み込ませてからびん資源（中には不燃のところアリ）に出してくれると嬉しいです」と、呼びかけました。







続けて「ちなみにびん屋さんのトイレには（回収時に）紛れ込んだ香水の使いかけがいっぱいあります！」と、現場の意外な実情を写真を添えて明かしています。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。







※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



