きょうは関東から西日本にかけて日差しが届きますが、局地的ににわか雨、にわか雪がありそうです。

【CGで見る】明日10日(火)にかけての雨と雪の予想シミュレーション

にわか雨やにわか雪…変わりやすい天気に

西日本は午後、山陰を中心に雨の降る所があり、中国地方や四国も日差しが出ますが、所々で雨が降る、変わりやすい天気になるでしょう。中国山地は雪になりそうです。関東も夜遅い時間帯に、にわか雨、山沿いや内陸はにわか雪の所があるでしょう。北日本や北陸も雨や雪の所がありますが、降る範囲は狭い見込みです。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：3℃ 釧路：4℃

青森 ：5℃ 盛岡：6℃

仙台 ：9℃ 新潟：7℃

長野 ：8℃ 金沢：10℃

名古屋：13℃ 東京：12℃

大阪 ：12℃ 岡山：12℃

広島 ：13℃ 松江：12℃

高知 ：15℃ 福岡：13℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃

午後は次第に天気回復 気温上がらず厳しい寒さに

あす昼過ぎにかけては、関東で雨や雪の所がありますが、午後は次第に天気が回復するでしょう。



関東北部は平地も含め、積雪の可能性があります。東京都心は雨が主体で積もることはない見込みです。ただ、関東は気温があまり上がらず、東京の最高気温は10℃で、雨の時間帯は5℃前後までしか上がらず、厳しい寒さになりそうです。



水曜日は全国的に晴れるでしょう。