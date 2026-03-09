TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうは関東から西日本にかけて日差しが届きますが、局地的ににわか雨、にわか雪がありそうです。

【CGで見る】明日10日(火)にかけての雨と雪の予想シミュレーション

にわか雨やにわか雪…変わりやすい天気に

西日本は午後、山陰を中心に雨の降る所があり、中国地方や四国も日差しが出ますが、所々で雨が降る、変わりやすい天気になるでしょう。中国山地は雪になりそうです。関東も夜遅い時間帯に、にわか雨、山沿いや内陸はにわか雪の所があるでしょう。北日本や北陸も雨や雪の所がありますが、降る範囲は狭い見込みです。

きょうの各地の予想最高気温
札幌　：3℃　 釧路：4℃
青森　：5℃　 盛岡：6℃
仙台　：9℃　 新潟：7℃
長野　：8℃　 金沢：10℃
名古屋：13℃　東京：12℃
大阪　：12℃　岡山：12℃
広島　：13℃　松江：12℃
高知　：15℃　福岡：13℃
鹿児島：17℃　那覇：21℃

午後は次第に天気回復　気温上がらず厳しい寒さに

あす昼過ぎにかけては、関東で雨や雪の所がありますが、午後は次第に天気が回復するでしょう。

関東北部は平地も含め、積雪の可能性があります。東京都心は雨が主体で積もることはない見込みです。ただ、関東は気温があまり上がらず、東京の最高気温は10℃で、雨の時間帯は5℃前後までしか上がらず、厳しい寒さになりそうです。

水曜日は全国的に晴れるでしょう。