◇世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 最終日(8日、オランダ)

この大会を最後に現役引退を表明しているスピードスケートの郄木美帆選手が8日、2日間にわたり長中短距離の4種目を滑り終え総合3位に入る結果で有終の美を飾りました。レース後にはインフィールドとリンクを区切る内側のクッションの上であおむけに寝そべり、全力を出しきった様子を見せました。

郄木選手は前日に行われた1種目目の500メートルでは37.75を記録して首位に立つと、2種目の3000メートルでは7位となり、総合でもトップとなります。そして2日目のこの日、3種目目として高木選手が世界記録保持者でもある1500メートルに出場。序盤から積極的な滑りで1分53秒48で2位となりました。このタイムはミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したアントワネット・レイプマ デ ヨング(オランダ) 選手の1分54秒09より速いタイムでした。

そして数時間後に行われた最終4種目目の5000メートルでは、最終組で登場すると7分1秒50の6位フィニッシュ。ラストのストレートでは、歯を食いしばり最後まで力を振り絞ってのゴールとなり、総合3位と表彰台圏内を死守しました。

レース後はガッツポーズも見せた郄木選手。それでも疲れ果てリンク内側のクッション部分で倒れ込むように寝そべり天をあおぎます。そして観客席にむかって感謝を伝えに滑り出すと、客席でレースを見守っていた姉の菜那さん、佐藤綾乃選手、押切美沙紀さんのもとへ向かいます。

その3人のもとへ滑りつつ近づいてきた郄木選手に、最初に手を差し出したのは佐藤選手でした。郄木選手は佐藤選手の腕をつかんで進む勢いを止めて、そこにとどまると少しふらつき、その様子に4人で笑い合います。そして両手を広げむかえた菜那さんと、郄木選手は分厚いクッション壁に身を乗り出すかたちで抱擁。労をねぎらう菜那さんに、郄木選手もすがすがしい笑顔でこたえていました。

試合後にはマルティナ・サブリコバ選手(チェコ)と郄木選手の引退セレモニーが行われ、メッセージを求められた郄木選手は英語で「Thank you so much and Good bye」と答え、笑顔をみせました。会場のスクリーンに両選手の過去の映像が流れ、それをしっかりと見届けたあと、再び日本国旗を手にして一周。強豪国オランダのスピードスケートファンからの盛大な拍手に包まれました。