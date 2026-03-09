元「JA732J」

2026年3月3日深夜（4日0時ごろ）、真っ白な状態のボーイング777-300ER旅客機「N3243D」が羽田空港を出発しました。この機体はJALで運用されていた元「JA732J」で、その後アメリカアリゾナ州のツーソンへと渡り、次の役割を与えられる予定だといいます。

【写真】えっ…これが「真っ白な元JAL機」驚愕の最後の瞬間です

「JA732J」は2004年7月1日にJALが受領し、おもに長距離国際線を担当してきました。また退役まで、同社が所属する航空連合「ワンワールド」のロゴが入った特別塗装機となっていました。JALによると総飛行時間は8万9860時間、飛行回数に相当する「総サイクル数」は1万1358回だったとのことです。同社旅客便としての最終フライトは、2025年11月20日羽田着のJL52便（シドニー発羽田行き）で、その後は胴体が真っ白に塗り替えられ、退役整備が行われてきました。

JALの777-300ERは全長73.9m、全幅64.8mもある大型の機体で、最大航続距離は約1万4000kmにおよび、搭載するゼネラル・エレクトリック社製の「GE90-115B」エンジンは、「世界でもっとも強力なターボファンエンジン」としてギネス記録に認定されています。なおJALの777-300ERは後継機である「エアバスA350-1000」の導入にともなって、順次退役が進められています。