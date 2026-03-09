NTTドコモは、幅広い年代で使いやすさを追求した完全ワイヤレスイヤホン「MEES M4 Pro」を発売した。価格は1万4080円。全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップ、各種ECサイトで取り扱われる。なお、ドコモショップでの販売価格は店舗により異なる。

「MEES M4 Pro」は、外音取り込み時に人の声に近い周波数以外を低減し、イヤホンを装着したままでも会話を聞き取りやすくする「トークアシスト」機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。耳への負担を軽減するため、最大音量を80dBに制限する「最大音量制限」機能も備えており、設定によりオン・オフの切り替えができる。

また、ノイズキャンセリングや外音取り込み機能を搭載するほか、低音と高音で個別のドライバーを使用し、音がよりクリアに再現される「ダイナミック同軸デュアルドライバー」を採用した。

専用スマートフォンアプリも用意され、音響設定や操作ボタンのカスタマイズ、使用方法などが確認可能。アプリ内には、大きな文字で見やすい表示に切り替えられる「かんたんメニュー」が用意されており、操作性に配慮されている。

ハードウェア面では、ケースからイヤホンを取り出しやすい形状に設計されている。イヤホン本体には、指で触れて位置がわかるタッチセンサーマークが採用された。