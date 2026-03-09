ドアラ、名古屋ウィメンズマラソンで“最速ゴール” フィニッシュ写真披露に「世界1速いドアラ」「生身で高速道路を走れる速度」
中日ドラゴンズの人気マスコット・ドアラのインスタグラムが8日に更新され、同日に開催された『名古屋ウィメンズマラソン2026』で“最速フィニッシュ”する写真が公開された。
【写真】「世界1速いドアラ」マラソンでの“最速ゴール”写真が公開されたドアラ
投稿では、「ゴールしました（笑） #まだスタートしてないけど #マラソンフェスティバルナゴヤ愛知2026」のコメントとともに、同大会のゴール地点であるバンテリンドームナゴヤで、両手を広げて“フィニッシュ”する写真がアップされ、ゲート下のタイム表示は「37分27秒」と記されていた。
さらには、「みんなが行ったらようやくスタート！#何事もスタートはしないと」と誰もいなくなったスタート地点での写真なども合わせて公開された。
フォロワーからは「なんか久しぶりに誰よりも早いゴールを見た気がします！」「世界1速いドアラ」「ゴールしたドアラさんめっちゃかっこいいです」「いつでもドアラさんが優勝です」「37分台ゴールおめでとうございます おおよその計算ではございますが 生身で高速道路を走れる速度の男でございます」「さすがですね」「ウィメンズマラソン唯一の男性ランナーw」「まだスタートしてないけど に、ツボりました（笑）」「さすが優勝です。可愛さNo.1」「やっぱり速かった！誰よりも早いゴール！スタートの時速そうだったから当然ね」など、多くの反響が寄せられている。
