【機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女：MX4D／4DX版】 3月13日より上映予定

4DX版ポスター

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」において、ラージフォーマット「MX4D」および「4DX」での上映が3月13日より実施される。

1月30日より全国公開されている本作。3月6日より「Dobly Cinema」版が追加されたが、今回「MX4D」および「4DX」での上映も決定した。こちらでは振動や煙、風、水しぶきなど、五感を刺激する特殊効果がシーンに合わせて展開される。

また、今回のラージフォーマット上映にあわせて、新たに戦場体感PVを公開。さらに3月13日より7週目入場者プレゼント「CGディレクター：増尾隆幸 描き下ろしイラストカード」の配布も決定した。

【『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』戦場体感PV】

7週目入場者プレゼント「CGディレクター：増尾隆幸 描き下ろしイラストカード」

(C)創通・サンライズ

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

