フジテレビ、GP帯に異例の2時間生放送番組誕生 カズレーザー＆ニューヨークMCタッグの狙いとは【フジテレビ改編説明会】
【モデルプレス＝2026/03/09】フジテレビは2026年3月9日、同局にて「フジテレビ4月編成説明会」を実施。新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（毎週火曜19時〜21時）が3月31日より放送されることが発表され、チーフプロデューサーの浅野翔太郎氏がMC陣のキャスティングについて明かした。
【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの婚姻届証人
同番組は、メイプル超合金のカズレーザーとニューヨークがゴールデン帯でMC初タッグを組み、調査×笑い×生放送で疑問にアンサーを出す調査バラエティ。起用の意図について、浅野氏は「2時間生放送には、圧倒的な安心感が必要」だとした上で「カズレーザーさんの圧倒的な知識量と、次世代MCであるニューヨークの2人のかけ合わせによって、なにかワクワクするようなことが起こるのではないか」と期待を寄せた。
また、番組の狙いとしては「カズレーザーさんは今までコメンテーターとして出演するシチュエーションが多かったと思うのですが、嶋佐さんの自由なボケ、屋敷さんのセンスのあるツッコミによって、カズレーザーさんが自由に振る舞えるのではないかと。かしこまった感じではなく、新しい姿を見せられるのではないか」と思い起用したと明かした。
4月期の改編テーマは「FUJI FUTURE UPDATE」。エンターテインメントの境界線が消え、いつでもどこでも好きなコンテンツと出会える時代に、フジテレビは「テレビ」という枠を超え、ボーダレスに新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化していく。また、コンテンツ戦略として「ヒートMAX」を掲げ、人の心を動かす「熱」を真ん中に置いたコンテンツづくりに挑戦していく。なお、4月期改編率は、全日で24.2％、ゴールデンで37.1%、プライムで40.6％となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの婚姻届証人
◆フジ火曜7時に新バラエティ番組誕生
同番組は、メイプル超合金のカズレーザーとニューヨークがゴールデン帯でMC初タッグを組み、調査×笑い×生放送で疑問にアンサーを出す調査バラエティ。起用の意図について、浅野氏は「2時間生放送には、圧倒的な安心感が必要」だとした上で「カズレーザーさんの圧倒的な知識量と、次世代MCであるニューヨークの2人のかけ合わせによって、なにかワクワクするようなことが起こるのではないか」と期待を寄せた。
◆フジテレビ、2026年4月期改編テーマは「FUJI FUTURE UPDATE」
4月期の改編テーマは「FUJI FUTURE UPDATE」。エンターテインメントの境界線が消え、いつでもどこでも好きなコンテンツと出会える時代に、フジテレビは「テレビ」という枠を超え、ボーダレスに新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化していく。また、コンテンツ戦略として「ヒートMAX」を掲げ、人の心を動かす「熱」を真ん中に置いたコンテンツづくりに挑戦していく。なお、4月期改編率は、全日で24.2％、ゴールデンで37.1%、プライムで40.6％となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】