aespaカリナ“超ミニ”で抜群プロポーション披露「ビジュアルが神」「見惚れちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が3月8日、自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションが際立つショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】紅白出場K-POP美女「曲線美に見惚れちゃう」“超ミニ”衣装で美スタイル際立つ
カリナは、ブラウンのハートの絵文字とともに、ライブのリハーサル中のオフショットと思われる複数枚の写真を投稿。ステージセットの下や、アリーナ席をのぞくおちゃめな姿など、まるで会場内を案内するかのように様々な場所で撮影されており、ブラウンのホルターネックのトップスからは引き締まったウエストと美しい肩や背中のラインが、そしてミニスカートからはスラリと伸びた脚が際立っている。
この投稿にファンからは「一緒に会場にいるみたい」「ビジュアルが神がかってる」「異次元スタイル」「美肌に憧れる」「曲線美に見惚れちゃう」「体のラインに惚れ惚れ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
