2児の母・石川梨華、遠足参加できなかった二男への手作り弁当が話題「優しさに泣ける」「彩り綺麗でワクワクする」
【モデルプレス＝2026/03/09】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月8日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】41歳元モー娘。「息子くん喜んだだろうな」飾り切りしたウインナー・マカロニサラダなど詰まった愛情弁当
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？お弁当」とコメントし、「先週、卒園遠足だった二男ですが体調不良で参加できず お弁当の中身や持っていくスナックをずっと前から決めていて、楽しみにしていたの。だから、遠足には行けなかったけど元気になったらお家でお弁当作るからねって約束してました！なので今日はみんなでお弁当」と自宅で弁当を食べた理由を説明。
わかめご飯と飾り切りしたウインナー、唐揚げ、マカロニサラダなどが詰まってブロッコリーとトマトで彩りが添えられた弁当1つと同じおかずが弁当箱に詰められ、わかめご飯がおにぎりになっているもの2つが並んだ写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛らしいお弁当」「梨華ちゃんの優しさに泣ける」「彩り綺麗でワクワクする」「素敵なママ」「息子くん喜んだだろうな」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳元モー娘。「息子くん喜んだだろうな」飾り切りしたウインナー・マカロニサラダなど詰まった愛情弁当
◆石川梨華、手作り弁当公開
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？お弁当」とコメントし、「先週、卒園遠足だった二男ですが体調不良で参加できず お弁当の中身や持っていくスナックをずっと前から決めていて、楽しみにしていたの。だから、遠足には行けなかったけど元気になったらお家でお弁当作るからねって約束してました！なので今日はみんなでお弁当」と自宅で弁当を食べた理由を説明。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛らしいお弁当」「梨華ちゃんの優しさに泣ける」「彩り綺麗でワクワクする」「素敵なママ」「息子くん喜んだだろうな」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】