「大阪に聖地増えた！」ENHYPEN・ソヌ、“USJ＆道頓堀”を楽しむプライベートSHOTにファン歓喜

ENHYPENのソヌが、大阪観光を満喫するプライベートショットを公開した。

ソヌは最近、ENHYPENの公式インスタグラムに「日本でのあれこれ」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ソヌ、“USJ＆道頓堀”に降臨！

公開された写真には、日本・大阪を訪れたソヌの姿が収められている。ソヌは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）や道頓堀のグリコサイン前で記念撮影をし、キュートな表情を見せた。

投稿を見たファンからは「帽子似合ってる」「大阪に聖地増えた！」「日本に来てくれてありがとう！」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）ソヌ

なお、ソヌが所属するENHYPENは、2月27日より初のライブドキュメンタリー映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』を公開中だ。来る3月27日より4DX・ULTRA 4DXでも公開予定だ。

◇SUNOO（ソヌ） プロフィール

2003年6月24日生まれ。本名キム・ソヌ。CJ ENMとBig Hitエンターテインメント（現HYBE）が設立した合弁法人BELIFT LABによるオーディション番組『I-LAND』に、練習生期間わずか10カ月で出演し、最終順位7位となって2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。愛嬌あふれる明るい性格が魅力で、メンバー随一の食いしん坊な一面も持つ。