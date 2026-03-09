今年、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。9日は、「超巨大地震 最新研究で“切迫の可能性” 津波から命を守るには？」について、社会部・災害担当、藤吉有咲記者に伝えてもらいます。

■全員が発災から10分で避難なら…死者数7割減に

あさってで東日本大震災から15年です。2011年3月11日の東日本大震災では、巨大な津波が襲い、犠牲者のおよそ9割は溺死でした。

――改めて、津波の恐怖というものを多くの人が認識したと思います。

津波から命を守るために、早めの避難がとにかく重要です。南海トラフ巨大地震の津波による死者数の想定ですが、最悪の場合、21.5万人とされています。これが仮に、全員が発災から10分で避難を始めた場合、この死者を7割減らすことができるということです。

◇

また、津波について「数十センチの高さであれば大丈夫」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、中央大学の有川教授の協力で津波の流れや力を再現した実験の映像では、高さ40センチから50センチのひざくらいの津波を発生させても、わずか数秒で流されてしまいます。

この高さでも、場合によっては両足に100キロ以上の力がかかることがあるんです。

――津波の高さが数十センチでも威力がすごいとなると、とにかく避難をためらわないことが重要ですね。

■自治体も様々な工夫 津波警報などでドローンが自動に飛び周知

津波からの避難については、少しでも早く、広く呼びかけようと自治体も様々な工夫をしています。

例えば、千葉県の一宮町では去年4月から、津波警報などが出ると自動でドローンが飛び、周知する仕組みを導入しています。

「訓練、訓練 大津波警報 直ちに高台に避難せよ」

実際に、去年7月にカムチャツカ半島沖の地震で津波警報などが発表された時にも稼働していたということです。

■北海道太平洋沖エリア 超巨大地震と津波が切迫の可能性

――東日本大震災から15年となりますが、地震や津波の研究で新たに分かってきていることはありますか？

先月発表された研究結果で、東日本大震災と同じクラスの超巨大地震と津波が切迫している可能性があることが分かりました。場所は北海道太平洋沖のエリアです。

◇

千島海溝沿いの地域では、陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込んでいます。プレート同士の摩擦が少なく、スルスルと滑っていれば地震も起こらないのですが、実際にはくっついて引っ張られる箇所があって、ひずみがたまっていきます。

――そのうち、陸側のプレートが耐えきれなくなって、跳ね上がって地震が起きるんですね。

はい。ここでは、およそ400年おきに巨大地震が起きていると考えられています。

◇

東北大学などの研究チームが5年間におよぶ海底観測をした結果、海側のプレートにあたるAの地点と陸側のプレートのBの地点でそれぞれ年間8センチ動いていたことが分かりました。

2つのプレートがどの程度くっついているか今までよく分かっていませんでしたが、海側と陸側が同じ距離だけ動いているということは2つががっちりとくっつき、ひずみがたまりやすい状態だということが新たに判明したんです。

――そうなると、どんどん陸側のプレートもつられて、引っ張り込まれ、いつか耐えきれなくなって跳ね上がり、地震が起きるんですね。

仮に前回の巨大地震からずっとひずみがたまっていて、次の巨大地震で一気に動く場合、20.5メートルから30メートル動くと試算されます。これは、マグニチュード9クラスの超巨大地震が起きるだけのエネルギーがたまっている可能性があるということです。

■日頃から「津波が起きたらどこに逃げればよいか」意識を

――こうした研究結果を聞くと、ますますいざというときの備えが重要になりますね。

そうですね。津波が起きてからどうするのか調べ始めるのでは間に合わなくなるおそれもあります。

日頃から「今ここで津波が起きたらどこに逃げればよいか」を意識しておくことが大切です。