カプコン、大阪に新・体験型施設を開業へ 人気キャラアクティビティ、VR、ゲーム試遊台など『CAPCOMIX あべのHoop店』【概要】

カプコン、大阪に新・体験型施設を開業へ 人気キャラアクティビティ、VR、ゲーム試遊台など『CAPCOMIX あべのHoop店』【概要】