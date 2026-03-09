カプコン、大阪に新・体験型施設を開業へ 人気キャラアクティビティ、VR、ゲーム試遊台など『CAPCOMIX あべのHoop店』【概要】
カプコンは9日、天王寺駅前の商業施設Hoop（大阪市阿倍野区）に体験型アミューズメント施設『CAPCOMIX あべのHoop店』を今春オープンすると発表し、イメージビジュアルなどを披露した。
【画像多数】大阪あべのに誕生…『CAPCOMIX あべのHoop店』内部イメージ
同店では、従来の施設にはなかったカプコンの人気キャラクターをテーマにしたデジタルコンテンツの遊具などが楽しめる。子どもから大人まで楽しめる大型フィジカルアクティビティ「Crazy BANeT（クレイジーバネット）」は、「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」と題した内容となる。
このほか、カプコンのオリジナルVRを体験できる「VR-X」をはじめ、最新情報を“見て・触れて・遊べる”体感型施設『DIVE! CAPCOM」、さらにカプコンゲームのキャラクターグッズを中心に多彩なアイテムを取りそろえた総合キャラクターグッズショップ「キャラカプ」など、“ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめる”最新の体験型アミューズメント施設となる。
■店舗概要■
・店舗名称：CAPCOMIX（カプコミクス） あべのHoop店
・住所：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 Hoop 3階
・オープン日：2026年春予定
・「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」（クレイジーバネット ウィズ カプコンオールスターズ）
カプコンの人気キャラクターをテーマにした「ストリートファイター 昇龍拳ジャンプ」や「モンスターハンター アーチェリー」など、多彩な遊具を取りそろえた大型デジタルアクティビティゾーン。
・「VR-X」
「VR-X」は、カプコンが運営するアミューズメント施設で展開するVR施設。『鬼武者VR SHADOW TEAM』、『BIOHAZARD VALIANT RAID（バイオハザード バリアントレイド）』、『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』の3種類の最新VRを楽しめる。
【VR内容】（タイトル／プレイ人数）
『鬼武者VR SHADOW TEAM』１〜4人
『BIOHAZARD VALIANT RAID』１〜4人
『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』1人
・「DIVE! CAPCOM」
カプコンの最新情報を、見て、触れて、遊ぶことができる体感型施設。ブース内では、カプコン最新タイトルをプレイできる試遊台や、あの人気キャラクターの等身大フィギュアも常設。
・「キャラカプ」
カプコンゲームのキャラクターグッズはもちろん、カプコン以外のアイテムも豊富にラインナップする総合キャラクターグッズ専門店「キャラカプ」が「CAPCOMIX あべのHoop店」にも展開。
■アミューズメント施設
人気キャラクターのプライズ景品が入ったクレーンゲームをはじめ、プリントシール機、ビデオゲーム機など、オールジャンルの最新機種と取りそろえた大型アミューズメントゾーン。
