「めっちゃ姿勢よく寝る双子」と題した、2歳の双子兄弟の動画がInstagram、TikTokで話題になりました。そっくりなふたりがなぜか縦に並んで寝ている…！？動画には、「おもろ可愛い♡」「まるでレーンに乗って製造されてるみたい（笑）」と反響が寄せられています。



【動画】姿勢ヨシ！方向ヨシ！ 縦に並んでスヤスヤと眠る双子ちゃん

動画に出てくるのは、双子の兄弟ふくちゃんと、とくちゃん。寝室のパパとママの布団の間に縦に並んだ、子ども布団の上で、すやすやと眠っています。上が兄のふくちゃんで、下が弟のとくちゃんです。



ボーダーのトップスに、黒の長ズボン。同じ髪型・服の双子が、同じ姿勢で縦に寝ている様子は、少しシュールで、何とも言えない可愛らしさがあります。まっすぐの姿勢で両腕はまっすぐ下ろし、姿勢よく眠るふたり。よく見ると、ふくちゃんは右を向き、とくちゃんは左を向いていて左右対称になっていて、ふたりの寝顔はそっくりです。



現在イヤイヤ期の真っ最中というふくちゃんととくちゃん。ふたりを育てるパパ（@fukutoku_channel）に話を聞きました。



ーーふたりはいつも縦に並んで寝ているのですか？



「お昼寝は縦に寝ていることが多いですが、夜は寝付くまでに10分ほど時間がかかるので、寝室に敷いた布団のどこかで寝ている感じです。朝起きたら、ふたりが親の上で寝ていることもあって、体がバキバキに凝っています」



ーー撮影時の様子を教えてください。



「車でふたりとも眠ってしまったので、寝室に運び布団に寝かせました。その際、体勢を少し整えてあげたところ、そのままキレイな姿勢で微動だにせず眠っていたので、可愛いなと思い動画を撮影しました。撮影後に私も一緒に眠ってしまったため、正確なタイミングは把握していませんが、少なくとも10分ほどは同じ姿勢のまま眠っていました」



ーー双子育児で大変なことや楽しいことは？



「2歳になり、子も親も成長してだいぶ楽になりましたが、今一番大変だと思うのは、双子がケンカをすることです。『双子は一緒に遊ぶから楽！』と言われたことがありますが、実際は大人しくふたりで遊ことはほとんどなく、ケンカしないように大人が見ていないと、どちらかが大声で泣きついてきます。『イヤイヤ期×イヤイヤ期＝カオス』が2歳双子育児かと思います！



楽しいと思うことは、双子がしゃべるようになり、親を笑わせてくれることです。何気ない発言、言葉づかいも面白いですが、一発ギャグをしてくれたり、意図的に笑わせようとしてくるとことに人間味を感じて面白いです」



投稿には多くのコメントが寄せられています。



「上の子が小さく見えるトリックみたい（笑）」

「ちゃんと左右対称なんや！可愛すぎるし、愛おしすぎる」

「毛束が立ってるのも同じ（笑）」

「どこに吸い込まれるん？」



YouTubeチャンネル『ふくとくちゃんねる』やInstagram（@fukutoku_channel）、TikTok（@kataispxl78）では、双子育児のリアルな日常や愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）