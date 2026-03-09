「似合いすぎて滅」M!LK・山中柔太朗、新ヘアスタイルにファン歓喜！ 「メロすぎ」「前髪がある、、」
M!LKの山中柔太朗さんは3月8日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】M!LK・山中柔太朗の新ヘアスタイル
この投稿には「髪切った、、よね?!」「髪すっきり？」「久しぶりのシースルーマッシュ」「ストレートに前髪がある、、」「似合いすぎて滅」「イケメンすぎるなぁ！」「メロすぎてしんどい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「久しぶりのシースルーマッシュ」山中さんは「CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭の2026 ありがとうございました」とつづり、3枚の自撮り写真を投稿。髪の長さが全体的に短くなり、ストレートになっています。シースルーバングの前髪が軽やかな印象ですね。山中さんの新しいヘアスタイルにファンは歓喜しています。
過去のヘアスタイルもチェック！2月28日の投稿では、ゆるくパーマのかかったミディアムロングヘアだった山中さん。前髪もセンターパートになっており、ずいぶんと印象が違います。また、1月18日の投稿では、前髪重めの無造作なヘアスタイルも披露。気になった人は、山中さんのInstagramアカウントをチェックしてみてくださいね。
