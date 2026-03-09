ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

* * * * * * *

リオデジャネイロで大ピンチ

私の方向音痴は、道だけでなく、建物内でも発揮され、国内海外を問わず、ホテルに泊まると自分の部屋に戻れず、苦労した経験が何度もある。

人生で最大の方向音痴の危機といえるのが、国際線と国内線が発着するリオデジャネイロ国際空港で乗る飛行機が分からず、空港内を爆走した時だ。私は当時42歳だった。

ブラジルで日本の有名な演奏家たちによる演奏会や日本が誇る陶芸家たちの展覧会などが開催され、私は取材に行った。７日間の取材を終えて、１人で日本に帰ることになった。

リオデジャネイロ国際空港で、飛行機に載せるスーツケースは預け、搭乗の手続きはスムーズにすんだ。出発時間は22時20分。約1時間のフライトの後、サンパウロの空港で深夜1時10分発の日本行きの飛行機に乗り換える計画で、日本の旅行会社が予約をしてくれていた。

一生分の運を使い切っても良いから…

デジカメのない時代だから、撮影した17本のフィルムと取材を書き留めたメモ帳の入ったショルダーバッグを、たすき掛けにした。カメラや望遠レンズを入れたバッグの取っ手には紐をつけて、腕に縛っていた。ひったくりの被害にあわないためだ。

そろそろ搭乗時間だと、出発便の電光掲示板を見ていたら、混乱してきた。

どこから飛行機に乗ったら良いか分からず、歩いていた空港の職員だと思える人にたずねると、英語ではない言葉を話し、指をさした。ブラジルの公用語はポルトガル語だが、私は全く分からない。私は指さした方向に歩いたが、飛行機に乗れるような場所ではなかった。

私はさらに歩いた。

通路に清掃用具を持った女性が２人いて、搭乗券を見せたら、英語以外の言葉を話し顔を横にふった。分からないという意味なのだろう。作業服の男性にも聞いたが、顔を横にふった。腕時計を見ると。出発時間が迫っている。



（写真：stock.adobe.com）



「ものすごくやばい。山手線と違い飛行機は次々と来ない。乗るのは国内線ではなく国際線なのか！」と思った。

ショルダーバッグを揺らし、カメラバッグを握りしめて、「乗る飛行機はどこだ？！一生分の運を使い切っても良いから飛行機にたどり着かせてくれ！」と、神様に祈り、涙ぐみながら搭乗口を探して爆走した。

欧州系イケメン神に救われる

私は、危機になると新聞の大見出しが頭に浮かぶ体質なので、走りながら、「美人記者、ブラジルで国際的な迷子に！」が頭に浮かんだ。こんな時にも「美人」はしっかりつけていた。

「もうダメだ」と思った時、欧州系の20代後半に見える背の高いイケメン（当時はイケメンは『ハンサム』と言ったが、現代に合わせた）が立っていた。フランス語で「シルブプレ」（『お願いします』という意味）と言えば、助けてもらえるとどこかで聞いたことがあった。

私はイケメンに向かって「シルブプレ」と叫んだ。彼は、「どうした？」という感じで私の近くに来たので、搭乗券を見せた。

彼は驚いた顔をして、大きな無線機を取り出して、誰かと話し出した。それから、「僕について来て」という身振りをした。早歩きの彼に、足の長さの違いにより私は走ってついて行った。



（写真：stock.adobe.com）

すると閉じたゲートが見えた。近づくとゲートが開き、立っていた警備員のような男性が私を見てうなずいた。さらに猛スピードで進み、飛行機に搭乗できるところに、出発時間ギリギリに到着。どこをどう進んだのか、全く分からないのだが……。

彼は笑顔で、「Have a nice trip」（良い旅を）と私に言ったので、あせりまくった気持ちがぶっ飛んだ。彼が「後光がさした欧州系イケメン神」に見えた。私は日本が誇る合掌で彼を拝みながら、日本が誇るお礼の言葉「ありがとうございます」を３回連発した。

人生にも通じる＜方向音痴＞の原因は…

年齢を重ねてもとどまるところを知らない私の方向音痴だが、先日、方向音痴の原因の一つが分かった。

大相撲ファンの私には「大相撲ファンの師匠」と呼んでいる相撲通の知人がいる。その師匠が団員であるアマチュア合唱団が、都内の大ホールで演奏会を開催するので、私は鑑賞に行くことにした。

方向音痴の私は、迷う時間を考えていつも早めに目的地に着くようにしている。パソコンで、路線情報を検索し、大ホールのあるビルまでの道順を調べ、全てをプリントアウトして、バッグに入れて、当日、自宅を出た。

ところが、下車する駅を３駅乗り越し、３駅戻ることになった。早めに着くようにしていたので、開演には間に合った。自由席なので２階で鑑賞しようと思い席についた。



（写真：stock.adobe.com）

そして、どうして電車を乗り越したのか考えた。電車で私の前に座った中年の女性が俳句の本を読んでいたので、私は刺激されて、急に俳句を作ろうとした。そのため、車内アナウンスを聞き逃したのだ。

私が方向音痴である原因の一つに集中力の欠如があることに気がついた。目的地への道順に集中すれば良いのに、全く別のことを考えて歩き、気づいたら行き過ぎていたり、他の方向に向かっていたりしていた。

これまでの自分の人生を振り返り、集中力がなく、余計な事ばかりしてきたので、このような孤独で貧しい老後を迎えることになったのだと思った。方向音痴は、迷える私の人生を表しているようだ。

その時、私の後ろの席に座った女性たちの声がした。「100人くらいで歌うから、3階が見渡せていいわよね」「そうね。この席がいいね」と。

私が２階と思った席は、３階席だった。どんな年代の人たちが鑑賞に来ているのだろうと、回りの人ばかり見ていて、間違えた。