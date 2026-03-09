有名アイドル、目が腫れ病院へ行くも対応に賛否「この言い方はないでしょ」「態度は悪いけど間違ってない」
アイドルグループ・Jams Collectionの小此木流花さんは3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。目が腫れて病院へ行く様子を動画で公開しました。
【写真】小此木流花の腫れた目
「腫れてるのと中がちょっとぶよぶよになってきてて」と症状を病院側に伝えるも、「目は見れないですよ、ここ」と返されてしまいます。近くの眼科を尋ねるも、「ご自身で調べて」との対応で落胆する小此木さん。
6件くらい病院へ連絡したものの、全て対応は断られてしまい、小此木さんは泣きながら帰宅。それでも、3日後には症状が治まったようです。
一方で、「病院に怒ってる奴いるけど、病院間違えたのは自己責任で他の病院紹介するのは仕事じゃないんだよ、病院が病院紹介すると怒られるんだよなー病院は何でも屋じゃねーよ」「病院の対応、態度は悪いけど間違ってないと思う」との声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「目は見れないですよ、ここ」「またライブ中に目が腫れました」と報告した小此木さん。動画の冒頭でかなり腫れた目を映していて、痛々しさが伝わってきます。続けて「初めて直後に病院行ってみることにしたよ」と、病院へ行く様子も公開。しかし夜のため、やっている病院がなかなかなく電話もつながらなかったようで、直接足を運んだそうです。
「もう少し言い方ないのかな…可哀想に」コメントでは、「なんかの番組でケープが原因だったってみたことある」「病院対応冷たいな」「人が困ってるのに病院の受付口調強くて 泣いてるの見て苦しくなった、、、」「この言い方はないでしょ、、、」「この返答はキツくね？もう少し言い方ないのかな…可哀想に」と、病院の対応の仕方に厳しい声が多く上がりました。
2025年には番組でアレルギー判明2025年6月にも「ご飯食べてお腹いっぱいでライブしたら久々に目が腫れて」と明かしていた小此木さん。また8月6日にはドキュメンタリーバラエティー番組『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）にて「目が腫れるアレルギーで特集してもらったのだ！」と報告し、実際に番組の中でアレルギーの原因が判明していたようです。今回はまた別の原因だったのでしょうか。気になりますね。
