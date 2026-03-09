【ひらがなクイズ】1分以内の正解に挑戦！ “共通の2文字”を当てて3つの言葉を完成させよう
空欄に共通して入るひらがなが見抜けるでしょうか？ 1分以内に正解を目指せ！ 「ひらがなクイズ」！
今回は、日常から趣味の世界まで、絶妙なラインアップの言葉をつなぐ「2文字」を探し当てる内容です。それぞれの言葉を完成させて、スッキリとした「ひらめき体験」を楽しんでください。
今回は、日常から趣味の世界まで、絶妙なラインアップの言葉をつなぐ「2文字」を探し当てる内容です。それぞれの言葉を完成させて、スッキリとした「ひらめき体験」を楽しんでください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□で
□□ぇくと
ま□□り
ヒント：絵を描くときに使う物とは？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：えふ正解は「えふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「えふ」を入れると、次のようになります。
えふで（絵筆）
えふぇくと（エフェクト）
まえふり（前振り）
「えふで（絵筆）」は、絵を描く楽しさを思い出させてくれる言葉ですね。映像や音声に変化を加える「えふぇくと（エフェクト）」は、スマホ世代にはおなじみの言葉かもしれません。そして、落語や漫談、日常会話でも大切な「まえふり（前振り）」も、見事にこの2文字で完成します。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)