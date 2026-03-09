Qi2で半固体。今求められているバッテリーが14％OFFはありがたい
僕らが本当に欲しかったもの。
日進月歩で進むテクノロジー。身近なものとしては、モバイルバッテリーも静かに歩みを進めています。たとえばこのCIOのモバイルバッテリーも「今のトレンド」を抑えたモデルですね。
半固体でQi2対応モデルが、14％OFFで5,980円。
僕は今回のセールで、これがベストバイかなと思っています。
「携帯性」「利便性」「安全性」の両立は偉い！
このモバイルバッテリー、何がいいかというと、もう全部いい！なスペック。
ざっと特徴を紹介しますと…
・容量5,000ｍAh
・8.7mm、重量121gの薄型軽量
・Qi2のワイヤレス充電対応（15W出力）
・燃えにくい半固体系の電池を採用
・CIO独自の複数の安全機構を搭載
・発熱を抑える制御機能も搭載
と、使い勝手とQi2の便利さと、半個体系電池を採用した安全性とをすべて満たしているのです。
容量5,000ｍAhはiPhoneをフル充電はできませんけど、貼り付けておけば稼働時間が大幅に伸びるので、毎日持ち歩くモバイルバッテリーとしてはベストな容量とサイズ感。しかも…
パススルー充電対応なので、デスクではワイヤレス充電器としても使えます。さらに言えば、iPhoneケースに干渉しないサイズ感となっているのも優しさ。
…うーん、完璧！
単純な有線タイプのモバイルバッテリーと比べると、価格はちょい高めですけど、使い勝手のいい安全なバッテリーを！という声にはジャストフィットなモデルじゃないかしら？
安いうちに買っておいたほうがいいと思うな。
Source: Amazon
CIO 半固体 Qi2 MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh
5,980円
Amazonで見るPR