僕らが本当に欲しかったもの。

日進月歩で進むテクノロジー。身近なものとしては、モバイルバッテリーも静かに歩みを進めています。たとえばこのCIOのモバイルバッテリーも「今のトレンド」を抑えたモデルですね。

CIO 半固体 Qi2 MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh

半固体でQi2対応モデルが、14％OFFで5,980円。

僕は今回のセールで、これがベストバイかなと思っています。

「携帯性」「利便性」「安全性」の両立は偉い！

このモバイルバッテリー、何がいいかというと、もう全部いい！なスペック。

ざっと特徴を紹介しますと…

・容量5,000ｍAh ・8.7mm、重量121gの薄型軽量 ・Qi2のワイヤレス充電対応（15W出力） ・燃えにくい半固体系の電池を採用 ・CIO独自の複数の安全機構を搭載 ・発熱を抑える制御機能も搭載

と、使い勝手とQi2の便利さと、半個体系電池を採用した安全性とをすべて満たしているのです。

容量5,000ｍAhはiPhoneをフル充電はできませんけど、貼り付けておけば稼働時間が大幅に伸びるので、毎日持ち歩くモバイルバッテリーとしてはベストな容量とサイズ感。しかも…

パススルー充電対応なので、デスクではワイヤレス充電器としても使えます。さらに言えば、iPhoneケースに干渉しないサイズ感となっているのも優しさ。

…うーん、完璧！

単純な有線タイプのモバイルバッテリーと比べると、価格はちょい高めですけど、使い勝手のいい安全なバッテリーを！という声にはジャストフィットなモデルじゃないかしら？

安いうちに買っておいたほうがいいと思うな。

