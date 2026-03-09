ガリットチュウ・熊谷茶、改名を報告「タロットカードを勉強致します」
お笑いコンビ・ガリットチュウの熊谷茶（48）が9日、自身のXを更新。改名を報告した。
熊谷は「皆様いつもお世話になっております。ご報告がございます」と書き出し、「私、ガリットチュウ『熊谷茶』は『熊谷茶ロット』に改名致しました」と発表した。
「今まで映画、ゲーム、筋トレなどやってきましたが、タロットカードを勉強致します」と改名の“由来”とみられる理由も伝えた。最後に「今後とも変わらずご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします」と結んだ。
ガリットチュウは1998年8月結成のコンビ。熊谷は1978年2月12日生まれ、神奈川県横須賀市出身。相方は福島善成。
