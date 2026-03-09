「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が、7日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。困った先輩について言及した。

濱田は「先天性緑内障」の影響で、左目は全く見えず、右目も明るさを感じる程度。そんなハンディを乗り越え、2018年の「R―1ぐらんぷり」王者に輝いた。

そんな濱田に、芸人界では様々な“ありがたい”イジりもある。昨年、ある番組で「藤崎マーケット」トキと共演。共演する前から親交があり、「ちょいちょいショートメールが送られてくる」という。音声の読み上げ機能でメールを確認すると、「それが、ふざけたメールばっかり」と明かした。

コロナが流行していた時期には「濱田は目が見えてないから、コロナのこととか分からへんけど、コロナウイルスというのはドッヂボールぐらいの大きさがある。その球に当たった人が感染するんやぞ、という謎のショートメールが送られてきた」と暴露。ニュースに絡めることが多いらしく、文末には「トキ新聞」と記載されている。

濱田は「トキさんは、はっきりウソと分かるボケしか送ってこない」といい、大阪・関西万博の開幕式では「吉村知事が全裸で“ブルーインパルス”って叫びながら広場を転げ回っているっていう謎のニュースが送られてきた」と暴露。これには月亭八光も「トキ新聞おもろそうやな。購買しようかな」と笑い転げていた。