将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局2日目が9日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われ、両対局者は昼食休憩に入っている。ここまでの進行を立会人の中村修九段（63）が解説した。

飛車と香の二段ロケットを整えて1日目を終えた永瀬の封じ手は、予想されていた▲2三香成。藤井陣に切り込み、一気に激しい展開となった。中村は「1日目に永瀬さんが指した▲9六歩から、ずっと強気に指し続けている」とする。59手目に着手した▲8四香は「現段階で1番積極的な一手。終始一貫して攻めている」と述べた。

対応が求められる藤井については「永瀬さんからの攻めをしのいで反撃できるか、もしくはうまくかわせるか…そこがポイントになると思います」と話した。

タイトル奪取に王手をかけ、あと1勝で悲願の打倒・藤井に迫る永瀬が先手、7番勝負で初のカド番を迎えている藤井が後手で始まった本局。このまま永瀬が押し切るのか、藤井が意地を見せるのか。対局は午後1時半に再開する。