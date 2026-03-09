馳浩氏（６４）が８日投開票の石川県知事選で落選した。

元金沢市長の山野之義氏（６３）が当選した。馳氏は２０２２年の知事選で当選したが一期で任期を終えた。

馳氏は、９５年の参院選で自民党から出馬し当選。２０００年の衆議院選挙で石川１区から出馬し当選。１５年１０月に文科相に就任。２１年７月に石川県知事選への出馬を表明し２２年３月の知事選で当選した。

プロレスラーとしては、８５年に専修大の先輩にあたる長州力にスカウトされジャパンプロレスに入団しプロレスラーへ転向した。

８７年には、長州らと共に新日本プロレスへ移籍しＩＷＧＰタッグ王者などトップレスラーの一角として活躍。新日本プロレスで「引退」を発表されたが、９６年１１月に全日本プロレスに入団した。２００６年８月に引退試合を行うも、その後、復帰。最近では、２０２３年元日にプロレスリング・ノアの日本武道館大会に参戦した。

この時は、事前に「Ｘ」として発表され、入場のテーマソングで馳氏と判明。藤田和之、ケンドー・カシン、ＮＯＳＡＷＡ論外と組んで船木誠勝、中嶋勝彦、征矢学、大原はじめと対戦した。現職の都道府県知事のプロレス参戦は史上初でライズ参戦にＳＮＳ上は「マジか！」など驚きの声が続出した。一方で地元マスコミを中心に批判も浴びていた。

馳氏は在任中に「死ぬまでプロレスラー」と公言。引退する意思がないことから落選でリングへ復帰する可能性が浮上したと言える。

もちろん、選挙を終えた直後で動向はまったく不明。勝手に予測すると、これまでの経緯、さらに親友の武藤敬司がスカウティングアドバイザーを務めるプロレスリング・ノアへの参戦が最有力と考えられる。

スポーツ報知は、馳氏の参戦する可能性をノアの武田有弘取締役に直撃取材した。武田氏の答えは「わかりません」とたった一言だった。果たして馳氏は「ＸＸ」として参戦するのか。落選後の「プロレスラー馳浩」の復活に注目だ。（福留 崇広）