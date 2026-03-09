【新興国通貨】ドル人民元は大きくドル高元安＝中国人民元



ドル人民元はドル全面高の中で一時６．９２８４元を付けた。朝の中国人民銀行（中央銀行）対ドル基準値が２０２４年１１月以来のドル高設定となっており、ドル高元安の動きを容認との思惑がドル買い元売りを誘って、先週末終値の６．９０５０元前後から一気にドル高元安に振れた。その後は調整もあって６．９１台を付ける動き。

対円では円安の勢いが強く元高円安。先週末の22.85前後から22.983を一時付けた。その後少し調整も22.90台中心の推移。





USDCNY 6.9200 CNYJPY 22.936

