オフィスのメンバーと工具改良の方針を議論する高珂さん。（中央）。（新郷＝新華社配信）

【新華社鄭州3月9日】中国河南省新郷市でこのほど、電力網の春季点検が準備段階に入った。これまでと異なり、今年は点検作業員がメイン変圧器の性能をテストする際、変圧器を取り付けた電柱に何度も登って配線を交換する必要がなく、地上で操作ができるようになった。

中国送電大手、国家電網傘下の国網新郷供電新郷変電運用保守站（ステーション）の高珂（こう・か）副站長は「この変化は、私たちのチームが昨年発表した新型補助装置のおかげだ。変圧器の高圧側、中圧側、低圧側の三つの接続端子を地上の操作プラットフォームに引き出し、補助線の抜き差しで配線を交換できるようになった」と笑顔で語った。

変電設備を巡視する高珂さん。（新郷＝新華社配信）

高さんは1996年9月生まれ。2017年に入社して以来、変電設備の運用・保守業務に従事してきた。23年には全国人民代表大会（全人代）代表に選出された。全国両会（全人代と中国人民政治協商会議）に参加した経験から、高さんは「小さな改造、小さな革新、小さな発明を通じて、現場の課題を解決する」という仕事の方向性を見いだしたという。

24年6月には国網新郷供電の支援を受け、高さんは自身の名前を冠した「高珂模範労働者イノベーション作業室」を設立した。メンバーは模範労働者や技術専門家、各専門分野の中核人材などで構成され、設立以来、技術的難題への取り組みを続け、複数の技術革新を実現した。

オフィスは若手の育成にも非常に力を入れている。将来、電力網に関する技術が急速に発展することを見越して、「重要小型設備専門家」育成計画を打ち出し、若手のイノベーションに対する活力を引き出している。

全国両会の精神を伝える高珂さん（左）。（新郷＝新華社配信）

今年の全国両会に参加した高さんが、最も多く語ったのはやはりイノベーションについてだった。「一方では人工知能（AI）などの先進技術・設備の応用を強化し、『人力の代替』から『スマート・エンパワーメント』への転換を実現すべきだ。もう一方では、科学研究管理のメカニズムを持続的に整備し、イノベーション成果の効率的な実用化を加速すべきだ」と高さんは述べた。

高さんは「問題は現場から拾い上げ、成果は現場へ還元する」と語り、今後もチームを率いてデジタル・スマートイノベーションを深く掘り下げることで、現場から生まれ、現場で使われる小さな発明、小さな改良、小さな革新をより多く生み出していく意欲を示した。（記者/李文哲）