南原清隆、注意を受ける「生放送中ですよ！」 一瞬気が緩みつぶやき
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（61）が、9日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）に出演。生放送中に一瞬気が緩み、共演者から“注意”されるシーンがあった。
【写真】「舞踏会デビューします」可憐な“ワンピース姿”を披露した南原清隆
番組はこの日、梅の絶景を楽しむ「水戸バス巡り」を特集。ロケで紹介された「梅花茶」を、ハーブティ好きという南原とお笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二（49）が試飲した。
南原は一口飲むと「おお…最後に梅の香りがふわっと抜ける感じ。すっごい落ち着く」と味に驚き。2口目を飲み「あぁ…いい昼間だなぁ」とつぶやきリラックス。あまりに気が緩んだ様子に共演者から「生放送中ですよ！」と注意を受けていた。
その後、小峠は「本当、いい香り」「梅の木に直かじりしたような」とボケ。さらに2人ツーショットに南原が「おじさんおばさんショットです」とボケ。しっかりと仕事をこなしていた。
