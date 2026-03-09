不良漫画『BADBOYS』新連載開始 完全新作＆フルリメイクで復活「広島を桐木司が駆け抜ける！」
漫画『BADBOYS』（作者：田中宏）の完全新作となるフルリメイクが、本日9日発売の連載誌『ヤングキング』でスタートした。表紙＆巻頭カラーで登場している。
【画像】懐かしい！『BADBOYS』完全新作＆フルリメイクで復活
表紙には「『BADBOYS』復活新連載！」「完全新作リメイクBIG新連載」と紹介。ヤングキングの公式Xも「復活のBIG新連載来たる！！表紙＆巻頭カラー「BADBOYS」1980年代後半、主人公桐木司が広島を駆ける！！田中宏、魂のフルリメイクで帰還」と伝えている。
『BADBOYS』は、1988年から96年まで『ヤングキング』（少年画報社）で連載されていたシリーズ累計発行部数5500万部を誇る、田中宏氏による伝説的不良漫画。1980年代後半の広島を舞台に、主人公の桐木司と仲間たちの友情・ケンカ・恋…彼らの青春を描いている。
家出して、ひょんなことから極楽蝶と廣島ナイツの抗争に巻き込まれたお坊ちゃん、桐木司が、そこで出会った陽二・エイジ・寿らと共に泰次という少年をナイツから奪還しようと動き出す物語が展開される。
