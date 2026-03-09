将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月9日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で第5局2日目の対局を行なっている。注目の一戦は白熱の終盤戦に突入しており、永瀬九段がリードを拡大している。タイトル奪取に“王手”をかけている永瀬九段が決着局とするか、カド番の藤井王将が踏ん張るか。今後の展開から目が離せない。

【映像】藤井王将VS永瀬九段 注目の第5局

2期連続3度目の王将挑戦で、タイトル奪取に王手をかけている永瀬九段。本局は永瀬九段の先手で角換わり模様の出だしとなったが、後がない藤井王将は受けて立たず、用意とみられる作戦へ誘導した。互いに陣形を整え相雁木へと進行したところで、永瀬九段が意欲的に仕掛けて勝負に出る。この意表の仕掛けが功を奏したと見られており、先に主導権を握ることに成功した。封じ手開封から対局が再開されると、一気に終盤戦へ。永瀬九段は攻めの手を緩めず、藤井王将に迫っている。

しかし、中継で解説を務める王将2期の佐藤康光九段（56）は、検討を続ける中で「お互いに一歩も引かない激しい戦いになっている。調べてみると押し引きのある難しい終盤戦になりそう」とコメント。簡単には決着がつかず、大熱戦となる見込みであることを語った。

王者・藤井王将を追い詰めている永瀬九段が決着をつけ、新王将の誕生となるのか、数々の大勝負を制してきた藤井王将がピンチをしのいで踏ん張るのか。大注目の第5局の今後の展開から目が話せない。

持ち時間は各8時間。

【昼食の注文】

藤井聡太王将 手打ち天婦羅蕎麦、煎茶

永瀬拓矢九段 懐石弁当「芭蕉」、苺「とちあいか」練乳添え、蜂巣小プリン、ホットコーヒー、アイスウーロン茶

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲永瀬拓矢九段 2時間26分（消費5時間34分）

△藤井聡太王将 2時間34分（消費5時間26分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）