¡Ú À¾Àîµ®¶µ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼° ¡Û¡¡¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¿ÍÊª¤Ë·Ù¹ð¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤ª¤è¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯À©Âà²ñ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡×
²Î¼ê¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Öturbo¡×¤Î£Ø¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤È¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾Àîµ®¶µ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤ÆÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤òÎóµó¡£
¡Ö¢§ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¡¡¡Ø¼Ö°Ø»Ò¤ÎÊý¤ÎÉÕÅº¿Í¡Ù¤òµ¶¤êÆþ¾ì¡¢¼Ö°Ø»Ò´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á°Êý¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¿¯Æþ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×
¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¸øÊ¿¤Ë³Ú¤·¤à¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ ¤Û¤«¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÉÔ²÷¤Ë¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª»ß¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Öº£¸å¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤Î·¸°÷¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢À¾Àîµ®¶µ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤ª¤è¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯À©Âà²ñ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª»ß¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¡¢·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¾Àîµ®¶µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¡ØÃ¯¤Ò¤È¤êÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¿®Ç°¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸»×¤¤¤Ç£±Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢Åù¤·¤¯¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û