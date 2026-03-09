今回は、高熱の妻が夫に子どもの世話をお願いした結果についてのエピソードを紹介します。

本当に許せない…

「私は2歳の息子と夫と暮らす会社員です。私も夫もフルタイム勤務で、収入も勤務時間も同じぐらいですが、育児も家事も私がほぼ全部しているんです。また夫は休みの日、自分の部屋から一切出てこないで、1日中ゲームをしていることもよくあります。

そんなある週末、私は39度を超える高熱を出してしまいました。そこで夫に子どもの世話をお願いしたのですが、『せっかくゆっくり休みたかったのに』『ゲームしたかったのに』とさんざん文句を言われ、ウンザリ……。その後夫は、子どもに『これでも食ってテレビ見てろよ？』と言い、菓子パンを渡してテレビを見せ、自分はソファに横になってイヤホンをしてゲームをしていたようです。

それから3時間後、子どもがあまりに大泣きしているので私が心配になりリビングに行きましたが、夫はいびきをかいて寝ていたんです。本当に許せません」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ お昼時の出来事だったようですが、夫は子どもにご飯をあげることもなく、汚れたおむつをかえることも一切していなかったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。