★人気テーマ・ベスト１０

１ 防衛

２ 半導体

３ レアアース

４ 核融合発電

５ データセンター

６ 原子力発電

７ 石油

８ 光デバイス

９ 人工知能

１０ フィジカルＡＩ



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「原油高メリット」が１９位となっている。



米国とイスラエルが２月２８日、イランへの攻撃を開始した。エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡は事実上閉鎖され、戦火は中東各国へ拡大している。これを受け、米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月物は、週明け９日の日本時間早朝に一時１バレル＝１１１ドル台まで急騰。２２年７月以来、３年８カ月ぶりの水準に上昇した。イラン最高指導者に、殺害されたハメネイ師の次男で反米保守強硬派のモジタバ・ハメネイ師が選出されたと伝わり緊張感が高まった。トランプ米大統領がイランへ地上部隊を派遣することもあり得ると、述べたことも警戒された。



原油価格の上昇はＩＮＰＥＸ<1605.T>や石油資源開発<1662.T>といった石油・天然ガスなどの開発を手掛ける会社には追い風であり、ＥＮＥＯＳホールディングス<5020.T>や出光興産<5019.T>、コスモエネルギーホールディングス<5021.T>など元売り大手にとっても備蓄する石油の在庫評価益の改善につながり、プラス要因に働く。三菱商事<8058.T>など大手商社にとっても、原油など資源価格高騰は業績拡大要因とみられている。ただ、本格的な戦火の拡大は、石油関連施設が破損したり、世界経済の混乱の影響を受けたりすることにもつながりかねないだけに、関連銘柄の株価は足もとで神経質な値動きとなっている。



出所：MINKABU PRESS