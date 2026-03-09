「AMUSE Audition 2025-26『私が撮りたかった俳優の原石展』」が、3月7日から15日まで東京・広尾のHIROO GALLERYで開催されている。

参考：アミューズオーディションのファイナリストが 『私が撮りたかった俳優の原石展』3月開催

アミューズの新人俳優発掘オーディションと、世界的フォトグラファー・濱田英明が話題の俳優を撮り下ろす新進気鋭の展示企画『私が撮りたかった女優展／俳優展』がコラボレーション。全国各地から集まった、審査を勝ち抜いたファイナリストの写真が展示され、来場者による投票も含めた審査でグランプリが決まる。

ファイナリストに選ばれたのは、穴井ももか、大友隆佑、菊地颯一郎、髙橋泉、山田すみれの5人。

写真展には、『私が撮りたかった女優展／俳優展』に参加経験のある堀田真由、山田杏奈、恒松祐里、細田佳央太、新原泰佑もアンバサダーとして参加。本企画のために、濱田が撮り下ろした新ビジュアルが展示されている。

会場に足を踏み入れると、まず目を引くのは中央に設けられた六角形のエリア。ファイナリスト5人の写真が空間の中心に配置され、周囲の壁には、それを取り囲むようにアンバサダーの写真が飾られている。

企画プロデューサーのJ.K.Wang氏に話を聞くと、ここには“原石展”ならではのコンセプトがあるという。

「（宝石を）磨く時って、外側から磨いていってエッジを出すじゃないですか。すでに磨かれたアンバサダーが周りにいて、その中に磨かれる前の子たちがいる。新たな原石を見守っているようなイメージで作りました」（Wang）

写真撮影OKの展示エリアには、ファイナリストの表情をつぶさに捉えた大きな写真がランダムに飾られている。瑞々しく、それでいて力強いまなざしからは、その可能性がひしひしと伝わってくる。

Wang氏は「プリントの大きさは大事にしました。まだ知られていない原石を大きく飾るとどんな見え方をするのか興味がありました。誰もが知る俳優さんを大きく飾るのとはまた違って、新たに見えてくる写真の力や、ギャップから来る感動もあるのではないかと思いました」と狙いを口にする。

奥に進むと、5人の『なりたい自分』をテーマにした手書きのメッセージが、それぞれの写真にそっと添えられている。自分の思いを細やかに書く人、一言で今の自分を表す人……たった1枚の紙に、各々の個性が溢れていた。

展示会の印象について、アミューズのオーディション企画者・津田みちる氏は「白を基調とした空間に大きな写真が並んでいて。濱田さんの美しい写真の中で、彼らが初々しくピュアな表情をしているんです。そこに日差しが入ると、みんなが輝いて見える。夜は夜でまた素敵ですし、Wangさんとしっかり意味合いやコンセプトを共有できた素晴らしい写真展になったと感じています」と手応えを語る。

写真展とオーディションを掛け合わせた、新しい才能の見つけ方。そもそも、この企画はどのように生まれたのか。

Wang氏が『私が撮りたかった女優展／俳優展』を立ち上げたのは、「フォトグラファーが撮りたい人を、撮りたいように撮れる機会を作りたい」という思いからだった。普段の仕事現場では、ようやく出会えても時間や撮り方を制限されることも多い。そうした制約を取り払い、「クリエイティブを前面に出せる場」として企画がスタートしたという。

展示を重ねるうちに、来場者アンケートに「これからの人（＝新人）の展示も観たい」という声が増え、Wang氏自身も「原石に光を当てる企画をいつかやりたいと思っていた」と振り返る。

そこに声をかけたのが、アミューズの津田氏。各所でたくさんのオーディションが開催されている中で、「“新しく粋”なオーディションがしたかった」という純粋な思いが出発点だった。

もちろん、理由はそれだけではない。「当時担当をしていた堀田真由を、6年ほど前に『私が撮りたかった女優展』で濱田さんに撮っていただいたときに、『こんな表情があったんだ』『こんなに横顔が美しいんだ』とたくさんの発見があり未来が広がったんです。俳優として活躍していくうえでも画力（えぢから）はすごく参考になる。新人発掘オーディションの中でそれを見ることができるのは、私たちにとっても大きなメリットがあると思いました」と、自身の経験が今回の企画に繋がったという。

オーディションに集まったのは、魅力あふれる原石たち。20名から5人に絞るセミファイナル審査に立ち会ったWang氏は、「こんなにすごい子たちが集まるんだなと。その子たち全員が本当に輝いていて、すごい運を持ってるんですよ。こんなに眠っているものなのかと、ただただ驚きましたね」と感嘆する。

東京で2日間にわたって行われた最終審査では、恒松祐里や新原泰佑が、ファイナリストに直接芝居のアドバイスをする場も設けられた。

津田氏は「演技をしたこともない子が一生懸命にセリフを覚えて、アドバイスをもらいながら必死で悩んで。自信がない中でも最終審査に臨む姿を見たら、もう感動してしまいました。スタッフ全員が熱い気持ちで全員と向き合い、初心に戻ることができたし、チームにとってもいい経験になりました」と、感慨深げに話した。

会場の一角では、そんなオーディション審査や撮影現場の様子を捉えた映像が流れている。写真の中ではしっかりとカメラを受け止めているように見えた5人が、映像の中ではあどけない表情を見せていたり、緊張した様子でカメラの前に立っていたり。思わず写真と映像を見比べてしまう体験は、この展示会ならではだろう。

「写真と映像、どちらを先に観ても面白いと思いますね。穴井さんの輝く笑顔だったり、大友くんの“センター感”や、菊地くんのみんなの心を掴みほぐしてしまうようなかわいらしさ、髙橋さんの透き通る透明感や、山田さんの撮影にスッと入るときの魅力的な顔付き。。オーディションに立ち会っていた私たちでも、撮影現場で驚かされることがたくさんありました」（津田）

普段は第一線で活躍する俳優たちを撮ることが多い『私が撮りたかった女優展／俳優展』。Wang氏は、今回の現場にはまた違った空気が流れていたと明かす。

「写る技術としてはまだこれからの段階だと思います。でも、今回撮影したのが濱田さんだったからこそ、まだ磨かれる前の1人の少年・少女として、ふとした表情を切り取ってくださったと思います。まだ決めることに慣れてない子たちを、無理に決めさせようとするのではなく、『普通にしてて』という流れの中で撮る。それでも驚くほど凛としているのが不思議なんですが。きっと濱田さんだからできたテンションなのかなと思います。相性がすごくよかったと感じました。（Wang）

一般的に著名人の写真展は、好きな俳優やアーティストを目当てに訪れることが多い。しかしこの展示会では、名前も顔も知らない5人のポートレートと、まっさらな状態で向き合うことになる。

「写真は一瞬を写すので、その前後を想像させるじゃないですか。知らない人だからこそ、1枚のポートレートにすごく余白がある。写真本来の力を垣間見た気がします。その人の別の姿を知らないからこそ、先入観なく写真に入っていける。想像も無限だし、感じ方も人それぞれ。そういった体験は、昨今ではなかなか新しいと思います」（Wang）

“来場者による投票が、グランプリ決定に作用する”という仕組みも、この写真展ならでは。Wang氏は「お気に入りの方を見つけたら、きっと将来『あの時の！』とリンクする日が来る。それが楽しみですよね」と笑みを浮かべた。

津田氏は「来場者の皆様が温かい気持ちで『全員素敵ですね』や『みんな輝いています』と言って投票してくださるのは、本当にありがたいですし嬉しいです。シンプルに“濱田さんの美しい写真を楽しんでいただきたい”という想いもありますので、ぜひお気軽に足を運んでいただけたら」と呼びかけた。

数年後、テレビや映画で見かけたその顔に、あの時の“原石だった姿”を思い返す――そんな体験ができる唯一無二の写真展。『私が撮りたかった俳優の原石展』は、3月15日まで広尾のHIROO GALLERYにて開催中。入場無料。（文＝nakamura omame）