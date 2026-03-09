サウサンプトン松木玖生が決勝PK弾の起点になる活躍も…FA杯準々決勝は出場停止
[3.8 FA杯5回戦 フルハム 0-1 サウサンプトン]
サウサンプトンのMF松木玖生が8日、FAカップ5回戦のフルハム戦で途中出場して8強入りに貢献した。しかし今大会2枚目のイエローカードを受けて準々決勝は出場停止となった。
松木はスコアレスの後半37分から出場した。すると同45分、相手GKのロングボールを高い打点で跳ね返してカウンターを発動。松木のヘディングを拾ったFWロス・スチュアートのダイレクトパスからMFフィン・アザズがペナルティエリア内で倒されてPKを獲得した。これをスチュアートが決めて1-0で勝利し、サウサンプトンが4年ぶりの準々決勝進出を果たした。
だが、松木は後半45+6分に中盤のルーズボールをクリアした際、ボールとともにMFアレックス・イウォビの右脚を蹴ったと判定され、今大会2枚目のイエローカードを受けてしまった。チームメイトは一斉に頭を抱えて納得いかない様子を見せていたが、判定は変わらず。FA杯は累積警告2枚で次戦が出場停止となるため、準々決勝の出場停止が決まった。
