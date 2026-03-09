イラク代表指揮官、今月末のW杯大陸間プレーオフ延期求める…隣国イランの情勢で開催地への出国困難
イラクサッカー協会(IFA)は8日、イラク代表のグラハム・アーノルド監督が母国・オーストラリアの通信社『AAP』を通じて北中米ワールドカップ大陸間プレーオフの開催延期を求めた声明を発表した。『ESPN』などによると、隣国イランの情勢を受けて出国することが困難だという。
イラクはアジア最終予選でB組3位に入ってアジアプレーオフに進むと、同POでは自動出場圏には入れなかったもののUAEとのプレーオフ3位決定戦を制して大陸間POの出場権を獲得。1986年大会以来の出場を懸けて3月31日にメキシコで、ボリビア対スリナムの勝者と対戦する予定になっている。
決戦が迫るなか、隣国のイランがイスラエルとアメリカから攻撃を受け、イランも報復として湾岸諸国の米軍基地を標的に攻撃を行っていることが報じられるなど情勢不安の問題が発生している。イラクの空域は封鎖され、多くの選手・スタッフのメキシコへ出国する目処が立っていないという。すでにアメリカで開催予定だった試合前合宿は延期が決まっており、仮に国内組らを招集できない場合は大幅な戦力低下を強いられることになる。
こうした状況を受け、アーノルド監督は「 FIFAが試合を延期してくれたら適切な準備をする時間を得ることができる」とコメント。メキシコへの渡航に支障はないとみられるボリビア対スリナムは予定通り今月末の開催とした上で、イラクが臨む出場国決定戦はW杯開幕の1週間前にアメリカで行う案を提示した。
また、イランはアメリカでも開催される本大会出場が困難との見方もある。アーノルド監督はイランの不参加が決まった場合、繰り上げでイラクに出場権が与えられる可能性を指摘。イランの参加可否は早々には決まらないことが見込まれており、イラクの大陸間POを延期すれば国際サッカー連盟(FIFA)がイランへの対応に時間をかけることができることを示した。加えて、イランが不参加となる場合、アジアプレーオフで敗退したUAE代表が大陸間POに繰り上げ出場する可能性もあるため「UAEに準備する機会を与えられる」と語っている。
なお、国際プロサッカー選手会(FIFPRO)のアレックス・フィリップス事務総長は大陸間POを予定通り開催すべきか訊かれ、「選手の安全次第だ。それが最優先事項となる。他にも要因はあるが、選手の安全がどの程度保障されるかが我々側の最も大きな観点になる」とコメント。FIFPROアジア・オセアニア支部会長のボー・ブッシュ氏は「現時点では少しばかり過剰に見えたとしても、アジアサッカー連盟(AFC)やFIFAなどが極めて慎重な対応をし、選手の利益を守るべく可能な限りの対策を講じることを強く臨む」と伝えた。
