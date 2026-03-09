2014年秋に始まった里山再生を目指す長期実験企画「かがくの里」。現在ではさまざまな作物が実り、多種多様な生き物が姿を見せるようになりました。そして去年、建築家・隈研吾さんが設計した茅葺きの母屋が完成。2月22日（日）日本テレビ「所さんの目がテン！」では、「茅葺き母屋 その後SP」として、母屋の完成後について特集しました。

秘密兵器「スーパーケムラー」とは？

2025年10月末、かがくの里専任プレゼンターの阿部健一・三浦一馬に、隈研吾建築都市設計事務所 設計スタッフ 平林航一さんが「この母屋の茅葺き屋根を維持・管理・メンテナンスしていただくために強力な助っ人の方に来ていただきました」と紹介したのは、株式会社茅葺屋根保存協会の篠崎和俊さん。

栃木県にある茅葺屋根保存協会は、後継者不足で失われつつある茅葺き屋根の職人技を継承し、後世につないでいくために作られた会社。「会津茅手」「筑波茅手」という流儀を汲む師匠から得た技術を独自にマニュアル化し、次世代を担う若手茅葺き職人を育成。寺社や重要文化財など、多くの茅葺き屋根の修理や保全を行っています。

今回なぜ篠崎さんをお呼びしたかというと、去年の収穫祭で昆虫の専門家・株式会社地球工作所 斉藤秀生さんからこんな話がありました。「母屋は（本来は）人の家。農家の家だとすると、中で囲炉裏を使って燻蒸する。夕方になると煙が出るというのが普通。このままにしておくと、いろんな虫が藁を食べてしまう。藁の髄を食べる虫も結構いる」「人が住んで、昆虫も棲んで、折り合いをつけていく」といいます。

ただ、今のところ母屋には囲炉裏がありません。そこで今回登場したのが秘密兵器「スーパーケムラー」。観光地など人が住んでいない場所の茅葺きを燻蒸する「スーパーケムラー」を持っているのが茅葺屋根保存協会なのです。

「スーパーケムラー」の実力について篠崎さんは「普通の囲炉裏の約60倍の濃度で（煙を）出せます」つまり、「60日分の煙を出すことができる」とのこと。

この「スーパーケムラー」は、宇都宮大学の研究者が茅葺屋根保存協会と一緒に20年以上前に開発したもの。そのときの実験によると、「スーパーケムラー」の煙をかけた茅と何もしない茅をカビが発生しやすい培地に入れ観察したところ、何もしていない茅は6日目にカビの繁殖が始まり、14日目には茅全体がカビで覆われました。一方、「スーパーケムラー」で燻蒸した方は培地のみでカビが繁殖し茅自体には発生せず、60日経っても、紐で縛られ燻蒸中にあまり煙がつかなかった部分以外にはカビの繁殖は見られませんでした。こうした実験や研究によって、「スーパーケムラー」の煙は囲炉裏の約60日分の防カビ効果、そして防虫効果を3時間ほどで得ることができるとわかったのです。

煙を家の中に入れるダクトの準備が整い、窯に火を入れ作業開始。まず炭に火をつけて窯を加熱し、そこにナラやクヌギの薪をくべて煙を作り出すとのことですが、この薪は水分が少し多いとのこと。それは煙を多く出すためだそう。

窯の温度にも秘密があります。篠崎さんは「薪を燃やしている温度としては低い温度。200℃〜350℃くらいです。煙を作る適正温度」と説明しました。

水分が多い薪を低い温度で燃やす煙は何が違うのでしょうか？木材利用の専門家・京都大学大学院 森林科学専攻 村田功二教授によると「原料の木材を350℃前後でゆっくりと加熱することで副産物の化学成分が出てくる。これが木酢液で、ギ酸と酢酸を含んでいます。それから、木タールがクレオソートを含んでいます。クレオソートというのは強い防カビ・防菌作用があります」とのことです。

いよいよ母屋を燻蒸。炭に火をつけ、窯の温度を上げたら薪を投入。すると、みるみる濃い煙が。窯の扉を閉め、ダクトの真ん中に設置した換気扇で煙を中に送り込みます。

煙を送り込み始めると、母屋の中にうっすらと煙が漂い始め、やがて室内が見えなくなるほど充満。篠崎さんによると、もう少したつと茅の間からジワっと煙が出てくるとのこと。

外に出てシートで母屋の入口を塞ぐと、母屋の屋根から煙がモクモクと立ち上っていました。知らない人が見たら火事なのではと思うほどの煙の量。万が一の通報に備え、事前に消防署には連絡しています。

阿部が、「でか木の家」永和工務店の金澤良行さんに「これは昔からよく見る風景ですか？」と聞くと、「昔は麦わらの屋根が多かった。雨上がりの夕方、母ちゃん腹減ったなって思ってた。夜、家でご飯作るのに（薪を）燃やすとこんなふうになってた」と回想。茅葺き職人の小椋竹彦さんも興味深そうに「見たことなかった。やっぱり屋根から出るんですね。普通、煙出しという煙が出る専用のところが開いているので」と見ていました。

燻蒸すること3時間、母屋の中をチェック。まだ煙が残っており三浦は「天井が何も見えない」と驚きます。三浦は早速カマキリなどを見つけ、阿部も「（三浦の）背中にシャクトリムシが」と一同は効果を実感。効果てきめんの燻蒸。今後も定期的に茅葺きを燻す予定です。

隈研吾さんの展示会 母屋について多数展示

続いては2025年12月、東京・新宿で年1回、隈さんが開いている展示会へ阿部と三浦が向かいました。

やってきたのは新宿副都心の高層ビル群の一角、新宿パークタワー内にある「MOCTION」という施設。隈さんは「木のアクションでMOCTION（モクション）。国産木材をもっと使ってもらおう、世界に発信しようという拠点として東京都が作ったものです」と説明しました。

日本は国土の3分の2が森林で覆われる森林大国ですが、実は日本で使われる木材の約6割が輸入された外国産（出典：林野庁Webサイト）。さらに、戦後全国的に植林が行われ、その時植えられた木は今が伐りどき。そこでもっと国産材を活用しようと東京都が作ったのが「MOCTION」。全国の国産材を活かした商品が並べられ、家やオフィスでの国産材の利用を相談できる専門のスタッフが待機している、国産材のショールームなのです。

隈さんは「館長を仰せつかりまして、5年やっている。毎年1回は僕の建築作品を展示している。今年はコレしかないだろうということで、かがくの里のプロジェクトを展示させてもらいました」「今年を代表する僕のプロジェクト。木の魅力を発信できたのはこのプロジェクト」と話しました。

そこで母屋に関する展示を見せてもらうことに。会場に入ると、まず目に飛び込んできたのは母屋の大きな写真。隈さんによると、この写真が全てを象徴しているとのこと。米があって母屋があって、里山の森があって、それらが繋がっているというかがくの里の姿を象徴的に表しています。

会場にはかがくの里の映像も流れる中、隈さんは「実物の杉の丸太を見てほしい」と案内。展示されていたのは伐りだされた丸太や、竹で編まれた茅の下地など、母屋に使われた材料の一部です。

建築中、隈さんが最も感動したという施工図も展示。隈研吾建築都市設計事務所が作った図面を基に、実際に手を動かす職人がわかりやすいように書き起こした施工図で、書いたのは大工の「でか木の家」永和工務店の金澤志郎さんです。

隈さんは「この図面を2次元から3次元に立ち上げて実際のものを造っちゃう。これはもう文化財級だね」と絶賛。施工図にふられた横軸と縦軸から、それぞれの木材に名前が付けられ、加工されます。その施工図通り、立体的に木材を組んで母屋は建てられていたのです。

隈さんはさらに「西洋の木造は金属と金属で強引につないじゃう。日本の木造は両方をかきこんできてカチッと合わせる。これも地震に強い木造。そこのところで力を逃すことができる。組み木の技術は世界で一番ですよね」と解説。

展示は別フロアにも。隈さんは「母屋に使っているすべての材料を実物で展示している」と案内。所ジョージも気に入った柿渋で染めた和紙の壁紙や、「素敵なものがここにありますね。すごいねぇ！」と所が驚いた洗面台に使った伊達冠石も展示されていました。

これらの展示について隈さんは「僕自身も図面と実物を見るんだけど、その1個1個の、こういう材料・こういう物質を使ってそれができたというのが全部見える、こんな体験を初めてしたからびっくりした。いろんな自然材料を組み合わせていくと家というのができるんだって。家というのは一種の科学の実験場みたいな、そういうものなんだなってわかりますね」と語りました。