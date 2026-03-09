【ライブレポート】ReoNa、故郷・奄美大島で初の凱旋フリーライブ！ぴあアリーナMM2days開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ReoNaが、3月7日に故郷・奄美大島で初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』を開催。2027年3月6日・7日の2日間、過去最大規模となる“ぴあアリーナMM公演2days”、さらに全国7都市8公演を巡る『ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”』の開催を発表した。

■「島にはいろいろ美しいものはあるけど、いちばんは人だと思う」

自身初の奄美凱旋にして、単独としては初の野外開催のフリーライブ、初のYouTube LIVEによるLIVE生配信など、ReoNaにとって初めてづくしの記念的なライブとなった今回。

会場には島内外から約1,000人の観客がつめかけ、YouTube LIVE配信は約1万人の同時視聴を記録。たくさんの観客が見届けるなかで、ReoNaが大事にしてきたアニメを通じて、奄美の美しさが世界へ発信された。

代表曲の「ANIMA」（TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』2ndクールのオープニングテーマ）でフリーライブはスタートし、「ガジュマル ～Heaven in the Rain～」「シャル・ウィ・ダンス？」などの代表曲を披露していくなか、ライブも佳境となったところで「大事なお知らせをさせてください」とぴあアリーナMM2days、『De:TOUR -静脈-』の開催が発表されると、客席からは大歓声と拍手が巻き起こり、YouTube LIVE上でも「おめでとう」の言葉がチャット上に飛び交った。

その祝福の空気のなか、ReoNaが「島にはいろいろ美しいものはあるけど、いちばんは人だと思う」と語り、同日デジタルリリースされた新曲「結々の唄」を歌唱。ライブに参加してくれた人たちと歌い、踊る祝祭の時間は賑やかに幕を閉じた。

ReoNaがここまで言い続けてきた「逃げて逢おうね」、今回の「結々の唄」のなかでReoNaが放った「やっぱり人が好き」という言葉。このふたつを冠したライブとなる、ReoNa史上最大規模のライブ。すでに発表されているオールスタンディングの動脈ツアー、それに対してのオールシーティングの静脈ツアー、ふたつのDe:TOUR（まわり道）を経て、たどり着くぴあアリーナMM公演2daysがどういう景色になるのか、今後の動向にも注目が高まる。

奄美を唄った新曲「結々の唄」は、3月7日より各配信サービスにて配信スタート。楽曲を購入し応募した方全員に「結々の唄 待受け画像」がプレゼントされるダウンロードキャンペーンも開催されている。

■リリース情報

2026.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「結々の唄」

■ライブ情報

『ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”』

10/03（土）千葉・浦安市文化会館 大ホール

10/04（日）千葉・浦安市文化会館 大ホール

10/20（火）福岡・福岡国際会議場

10/24（土）兵庫・神戸国際会館

10/29（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA

11/23（月・祝）宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール

12/05（土）愛知・Nittera 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

12/10（木）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

『ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」at ぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～』

[2027年]

03/06（土）神奈川・ぴあアリーナMM

『ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」at ぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～』

[2027年]

03/07（日）神奈川・ぴあアリーナMM

