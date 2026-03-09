『良いこと悪いこと』のシナリオブックを3月16日（月）に発売します。

TVer再生回数が日本テレビレギュラードラマ歴代1位を更新した『良いこと悪いこと』（主演：間宮祥太朗×新木優子）全10話＋Huluオリジナルストーリーのシナリオを完全収録！

さらに、本書でしか読めない〈脚本家・ガクカワサキ×プロデューサー・鈴木将大 対談〉も掲載。ドラマの誕生秘話や放送中に話題となった伏線、なぜ主題歌に「アゲハ蝶」を起用したのか、実はこんなエンディングもあった、などの裏話が収録されており、SNSで白熱した“考察”の答え合わせもできる本として、ドラマファンには欠かせない一冊に仕上がっています。

詳細はこちら

『良いこと悪いこと シナリオブック』

脚本：ガクカワサキ

定価：2,420円（本体2,200円＋税）

発売日：2026年3月16日（月）

発行：株式会社宝島社

【収録内容】

相関図

全10話＋Huluオリジナルストーリーを完全収録

〈本書だけの特別企画〉

脚本家・ガクカワサキ×プロデューサー・鈴木将大対談 など

【販売サイト】

全国の書店、ネット書店で予約受付中！

宝島チャンネル：https://tkj.jp/book/?cd=TD076496

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4299076494

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18514439/