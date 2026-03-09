腹筋運動より圧倒的にラク◎ 座ったまま30秒【頑固なお腹の贅肉を引き締める】簡単習慣
お腹周りの贅肉が気になった時、「まずは腹筋運動」という方は少なくないと思いますが、実はお腹の筋肉を縮ませる腹筋運動よりも、お腹の筋肉を伸ばす方が痩せ効果を得られるのをご存知でしょうか？ そこで習慣に採り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【木のポーズ】。一般的には立って行うポーズですが、体のバランスをキープするのが難しいので、今回は座ったままで行う簡単なアレンジバージョンを紹介します。
木のポーズ ※座って行うアレンジバージョン
お腹の筋肉を伸ばすだけでなく背骨や体幹部も伸びるので、内臓の位置が適正な位置に戻り、よりお腹周りがスッキリしていく効果を期待できます。
（２）背筋を真っ直ぐにしたまま、両腕を上げる
（３）頭の上で両手の甲を合わせて、ゆっくり呼吸しながら３呼吸（約30秒間）キープする
なお、手の甲を合わせるのが難しい場合は、手の平を合わせる形（下写真）でOKです。
期待する効果をきちんと得るためには、とにかく「お腹、体幹、背骨をしっかり伸ばすこと」ことがポイント。実践中は天井方向に伸び上がる感じを十分に感じましょう。ただし、頑張ってお腹の筋肉を伸ばすあまり、肩が上がって顔が埋もれてしまうと効果を得られません。肩や首は力を抜いて、リラックスしながら実践することを心がけましょうね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
